۱۳ آبان در خاطرات ملت بزرگ ایران نهادینه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا گفت: ۱۳ آبان یوم الله بزرگی است که در خاطر آحاد ملت بزرگ ایران نقش بسته و نهادینه شده است.

معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: سیزدهم آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قلمداد شده است و دارای سه حادثه سرنوشت ساز است که این سه رخداد در حقیقت خط مشی مستضعفان در مقابل مستکبران را تا ابد مشخص کرده است.

وی با اشاره مناسبت های ۱۳ آبان ادامه داد: تبعید حضرت امام خمینی (ره) و به شهادت رساندن دانش آموزان توسط رژیم سفاک پهلوی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار باعث شده که این روز را به عنوان روزی بدانیم که در آن روحیه استکبار ستیزی عموم ملت ایران تقویت شد.

حجت‌الاسلام محمودی نیا اضافه کرد: این روز به حق انقلاب دوم نامگذاری، و باعث یکپارچه شدن ملت در دفاع از ولایت فقیه شد که نماد روحیه استکبار ستیزی و مبارزه با طاغوت و شیاطین است.

معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: ۱۳ آبان نمادی که برگرفته از واقعه عاشورا و نهضت عاشوراست که چنین حرکتی باعث ماندگاری انقلاب و صفحات زرین ایستادگی و مقاومت ولایتمداری است.

وی ادامه داد: به لطف الهی امروز دشمنان انقلاب به این باور رسیدند که ایران اسلامی اگر در برابر ظالمان و مستکبران حرفی برای گفتن دارد و می درخشد، به برکت خون شهدای عزیز دانشجو و دانش آموز و رهبری رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و هدایت ها و رهبری های خلف صالح ایشان، حضرت امام خامنه ای است.