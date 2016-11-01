به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس برای بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان ساعت ۱۳ و ۵ دقیقه با تذکرات کتبی نماینده به مسئولان اجرایی کشور آغاز شد.

پس از آنکه جلسه علنی رسمیت یافت، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهاد آموزش و پرورش به جایگاه رفت و ۷.۵ دقیقه باقیمانده را سخنرانی کرد. وی عنوان کرد که من تا به حال یک روز هم بازداشت نشده ام و برای انقلاب خوب نیست که به افرادی مانند بنده، ضد انقلاب بگویند.

پس از آنکه دانش آشتیانی از جایگاه سخنرانی پائین آمد، جعفرزاده نماینده مردم رشت که در نوبت صبح دفاع پر سر و صدایی از وی کرده بود، نزد وزیر احتمالی آن موقع و وزیر قطعی حالا رفت. مرتضی بانک سرپرست نهاد ریاست جمهوری، دانش آشتیانی و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با وی ربوسی و از او تشکرکردند.

بانک در ایام معرفی و رای اعتماد وزرای پیشنهادی در فراکسیون ها و کمیسیون ها برای حمایت از سه وزیر بویژه دانش آشتیانی حضور یافته بود و به نوعی مهره در سایه دولت برای رایزنی درباره وزرای پیشنهادی بود.

جلسه نوبت عصر هم با ریاست لاریجانی شروع شد؛ علی لاریجانی ریاست نوبت عصر مجلس را حتی برای دقایقی به مسعود پزشکیان نایب رئیس اول و علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس نسپرد، گویا می‌دانست جلسه چقدر حساس است و توان نوابش چقدر!

اندکی بعد نقوی حسینی نماینده ورامین که در نوبت صبح در مخالفت با دانش آشتیانی سخنرانی آتشینی کرده بود، به سراغ جعفرزاده رفت و با حضور جلالی و نعمتی با هم صحبت کرده و دست دادند.

در ادامه سخنرانی مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

احمدی لاشکی نماینده چالوس پس از دفاع از وزیر پیشنهاد فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخنش را با این شعر دستکاری شده به پایان برد که «خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و این جمع رستگار». لاریجانی هم با خنده گفت: این شعر همین الان نازل شد.

عده‌ای از نمایندگان حامی دولت تلاش می‌کردند تا اینطور القاء کنند که برگه هایی در صحن پخش شده که بر اساس آن، الیاس نادران و احمد توکلی نمایندگان سابق تهران در مجلس، از مخالفت با صالحی امیری در مجلس نهم به عنوان وزیر ورزش و جوانان و اشاره به اتهامات وی، عذرخواهی کرده اند که احسان قاضی زاده نماینده فریمان که در مخالفت با صالحی امیری صحبت می کرد، این موضوع را از قول نادران تکذیب کرد.

محمدرضا تابش، احمدی لاشکی، آشوری تازیانی و بیرانوندی در موافقت با وزیر پیشنهادی ارشاد و ذوالنور و قاضی زاده در مخالفت با وی سخنرانی کردند.

بیرانوندی نماینده خرم آباد در موافقت با صالحی امیری اعلام کرد که داریوش ارجمند بازیگر سینما و تلویزیون از صالحی امیری حمایت کرده است!

ذوالنور نماینده قم هم در ابتدای نطقش در مخالفت با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از خدا می‌خواهم که اگر حرف‌هایم خلاف رضای خدا بود، نطقم بند بیاید، همه نمایندگان یکصدا در واکنش به این دعای وی آمین گفتند.

اما آشوری تازیانی نماینده مردم بندرعباس که فقط دو بار تاکنون در مجلس صدای وی شنیده شده است - یک بار در مجلس نهم در دفاع از صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان و این بار در مجلس دهم مجددا برای دفاع از صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - باز هم به میدان دفاع از دوست قدیمی خود در نهادهای امنیتی آمد. وی با اشاره به جلساتش با نادران و توکلی در مجلس نهم برای رفع شبهات پیرامون عملکرد صالحی امیری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی اسنادی را نمایش داد که مربوط به گفتگوهای آن زمان بود.

لاریجانی هم در واکنش به ارائه اسناد از سوی مجتبی ذوالنور نماینده مخالف صالحی امیری و آشوری تازیانی نماینده موافق صالحی امیری گفت: ظاهرا بعد از جلسه باید یک خروار اسناد را مطالعه کنیم.

صالحی امیری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی سوابق امنیتی خود را کتمان نکرد و گفت: در دوران مسئولیتم در دستگاه امنیتی سعی کردیم نگاه نرم افزاری و نگاه مردمی را وارد تصمیم‌گیری های امنیتی کنیم. وی تاکید کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید وارد کارهای سیاسی شود. بخش زیادی از مشکلات این وزارتخانه ناشی از انتقال بازی های سیاسی به زمین فرهنگ است.

وی قسم خورد که «ولله بالله تالله معتقد به ولنگاری فرهنگی نیستم و رفع دغدغه های مراجع تقلید و در رأس آنها مقام معظم رهبری در رأس برنامه ما قرار دارد».

صالحی امیری در پایان سخنرانی خود خطاب به نمایندگان قسم خورد که « به شما دروغ نمی گویم به اموال مردم دستبرد نمی‌زنم، تا جان دارم از امام(ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب دفاع می‌کنم».

کواکبیان نماینده هیجانی مردم تهران هم پس از نطق صالحی‌ امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان خواستار ارائه اخطار قانون اساسی شد. وی در ابتدای اخطار خود دعای اول ماه صفر را خواند و لاریجانی هم با لبخند خطاب به وی گفت: «این دعا مستند به کدام ماده آیین‌نامه بود؟!». اشاره مزاح‌گونه آقای رئیس، به گیرهای گاه و بی‌گاه کواکبیان به صحبتهای رئیس جلسه بود که هر بار تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی می‌دهد.

پس از آن بررسی برنامه‌های سلطانی‌فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در دستور کار مجلس قرار گرفت. محمود شکری و سیدمحمدجواد ابطحی و شهاب نادری در مخالفت با سلطانی‌فر سخنرانی کردند و پروانه سلحشوری، موسوی بیوکی و هادی مقدسی نیز در موافقت با وی.

ابطحی گفت: از آقای دانش آشتیانی تشکر می‌کنم که امروز در فراکسیون ولایت وقتی خواستیم که از فتنه اعلام برائت کنند، سکوت کردند، ایشان روی موضع خود ایستادگی کردند اما برخی هم به نعل می‌زنند هم به میخ.

پروانه سلحشوری نماینده تهران در حمایت از سلطانی‌فر، تا می‌توانست فریاد زد و مایه گذاشت؛ تا جایی که از کسی نقل کرد که آقای سلطانی‌فر در زمان استانداری‌اش در گیلان خدمات زیادی به این دوستان کرد و به خاطر همین این فرد هر جای زیارتی که می‌رود، برای ایشان دو رکعت نماز می‌خواند. وی خطاب به نمایندگان گفت: آیا این برای شما کافی نیست؟! لاریجانی هم با خنده خطاب به وی گفت: حتما کافی نیست!

صالحی‌امیری در میان سخنرانی سلطانی‌فر از جای خود برخاست و نزد طباطبایی‌نژاد نماینده جوان و دهه شصتی اردستان رفت. پس از آن به سمت صندلی نوروزی نماینده رباط‌کریم که در مخالفت با وی نطق کرده بود، رفت و با او نیز رایزنی کرد. صالحی‌امیری در طول سخنرانی سلطانی‌فر در صحن در میان صندلی نمایندگان حرکت کرده و در دقایق پایانی خودش دست به کار شده و رأی جمع می‌کرد.

سید ابوالفضل موسوی نماینده مردم یزد هم که در موافقت با سلطانی‌فر سخنرانی می‌کرد، خطاب به نمایندگان گفت: اول صفر است صدقه کنار بگذارید، شاید رایی که می‌دهیم تاثیر داشته باشد! علی لاریجانی هم با خنده گفت: آقایان وزرایی ک رای می‌خواهید صدقه کنار بگذارید، چندان وضع بودجه مجلس خوب نیست. موسوی سخنانش را با حمایت از دانش‌آشتیانی آغاز کرد که وی از سال ۵۶ معلم بوده است، اما لاریجانی به او یادآوری کرد که دانش‌آشتیانی تمام شد الان نوبت سلطانی‌فر است.

ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه هاشم‌زائی نماینده تهران و رئیس سنی مجلس دهم که چندی پیش در جاده یزد دچار سانحه شده بود، بعد از حدود یک ماه به مجلس بازگشت و با استقبال نمایندگان روبرو شد. به نظر می‌رسید فراکسیون امید برای حضور همه نیروهایش جهت رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی فراخوان داده بود.

در آخرین گام، سلطانی‌فر دفاعیات خود را آغاز کرد؛ وی سعی داشت از همه زمان خود برای نطق استفاده کند. لاریجانی هم خطاب به او گفت: می‌خواهید از همه وقت خود استفاده کنید؟ رحمی هم به بقیه کنید!

ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه سخنرانی سلطانی‌فر پایان یافت و وزرا از مجلس خارج شدند تا رای گیری آغاز شود. رئیس‌جمهور هم علیرغم گمانه‌زنی‌ها در پایان جلسه برای دفاع از وزرایش به مجلس نیامد و نوبت به رأی‌گیری و شمارش آراء رسید.

تعدادی از نمایندگان به قید قرعه برای شمارش آرا فرا خوانده شدند. زهرا سعیدی نماینده مبارکه نسبت به انتخاب نمایندگان مرد برای شمارش آرا اعتراض کرد که لاریجانی آخرین شوخی خود را هم با نمیاندگان کرد و در پاسخ به سعیدی گفت: جنسیت در شمارش آرا تأثیری ندارد!

در پایان دانش‌آشتیانی با ۱۵۷ رأی، صالحی‌امیری با ۱۸۰ رأی و سلطانی‌فر با ۱۹۳ رأی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان انتخاب شدند تا بهانه نقصان کابینه از دولت گرفته شود و سه وزارتخانه از یتیمی در بیایند.