مشکلات واحدهای فرآوری آبزیان استان بوشهر برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر سه‌شنبه در بازدید از شرکت فرآوری آبزیان در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در حوزه آبزیان است که باید برای توسعه این صنایع تلاش ویژه‌ای شود.

وی با تاکید بر لزوم مشکلات و تامین نیازهای واحدهای تولید و پرورش آبزیان، خاطرنشان کرد: باید واحدهای فرآوری پیشرفته و با کیفیت در استان بوشهر ایجاد شود.

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت کیفیت بسته‌بندی مناسب در مشتری‌پسند شدن آبزیان، گفت: باید از دانش روز در زمینه افزایش کیفیت محصولات تولیدی استفاده شود.

وی ادامه داد: از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات واحدهای پرورش و تولید و فرآوری آبزیان استان بوشهر استفاده خواهیم کرد تا شاهد توسعه و پیشرفت این صنایع باشیم.