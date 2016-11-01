به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فنایی ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در واقع چارچوبی اصولی برای اقتصاد آینده است، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی همان ریلی است که اقتصاد باید روی آن قرار بگیرد و بدون آسیب و گزند از تغییرات و تحولات به مسیر خود ادامه دهد.

وی عنوان کرد: تغییرات مدیریتی هم در سطح استانی و هم در سطح کلان، مشکلاتی برای صنایع ایجاد می‌کرد زیرا چارچوب مشخصی وجود نداشت و هرکس سیاست خود را اعمال می‌کرد.

فنایی تاکید کرد: با تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی، دیگر نگران تغییر مدیریت ها نیستیم و حتی امیدواریم اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی برتر و بومی اقتصادی در دانشکده های اقتصاد دانشگاه ها تدریس شود.

خزانه دار خانه صنعت ایران بیان کرد: اقتصاد مقاومتی در 24 بند و ماده به دنبال شفاف کردن اقتصاد و حرکت به سمت اقتصادی خودکفا، پویا،‌ فعال و با حرکتی رو به جلو است.

وی یکی از معضلات حوزه صنعت و تولید در بخش خصوصی را بدهی‌های دولت دانست و گفت: در حالی که از دولت طلب داریم ناچاریم از بانک‌های دولتی با بهره های بالا وام بگیریم، سود وام را بپردازیم و بدهی خود را به مالیات، تامین اجتماعی و ... پرداخت کنیم.

فنایی ادامه داد: دولت در زمینه تکلیف را مشخص نمی‌کند و در حالی که جرائم بدهی‌های بخش خصوصی به تامین اجتماعی و مالیات را نادیده نمی‌گیرد، بدهی‌های بخش خصوصی را نیز پرداخت نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: با چنین شرایطی بخش خصوصی نمی تواند با صنایع و تولیدکنندگان خارجی رقابت کند زیرا همه در شرایطی انتظار دارند که تولید ایران همپای تولید کشورهای پیشرفته باشد که هیچ یک از مواردی پایه برای صنعت نظیر بیمه،‌ تسهیلات، منابع بانکی و ... شباهتی به کشورهای خارجی ندارد.

فنایی اظهار امیدواری کرد: اقتصاد مقاومتی بتواند نقشه راه و الگویی برای به جریان افتادن اقتصادی پویا و اصولی در کشور باشد.