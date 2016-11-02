به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ بعد از هفته پنجم لیگ ستارگان قطر و در حالی که الاهلی موفق شده بود از پنج مسابقه ابتدایی خود دو پیروزی، یک تساوی و دو باخت به دست بیاورد، به شکل عجیبی از سرمربیگری این تیم برکنار شد.

بلافاصله بعد از برکناری لوکا، مسئولان الاهلی توافق خود را با یوسف آدم سرمربی موقت فصل گذشته این تیم اعلام کردند و آدم هم در تمرینات الاهلی حضور یافت. جدال یوسف آدم و لوکا بوناچیچ برای نشستن روی نیمکت الاهلی به پیش از شروع لیگ ستارگان قطر بر می‌گردد؛ زمانی که تعدادی از مسئولان باشگاه الاهلی نتایج آدم در این تیم را در اواخر فصل گذشته مناسب دانستند و راضی به ادامه همکاری با وی بودند؛ در حالی که تعدادی دیگر از مسئولان باشگاه الاهلی به دنبال مربی بزرگتر و با تجربه‌تر بودند و با لوکا بوناچیچ وارد مذاکره شدند.

در نهایت لوکا سرمربی الاهلی شد ولی کار به جایی رسید که این مربی بعد از پنج هفته از سمت خود برکنار شد تا آدم جایش را بگیرد. اکثر کارشناسان فوتبال قطر معتقدند برکناری لوکا نوعی تسویه حساب شخصی در سطح مدیران باشگاه و سناریو بوده است. حضور آدم در تیم الاهلی از آنجایی اهمیت دارد که مجتبی جباری و پژمان منتظری دو بازیکن ایرانی در الاهلی بازی می‌کنند.

آدم زمانی که فصل گذشته به صورت موقت سرمربی الاهلی بود، نشان داد که ارتباط خوبی با بازیکنان ایرانی بخصوص جباری ندارد. این سرمربی بر خلاف دیگر مربیان الاهلی که حساب ویژه ای روی جباری باز می‌کردند، اعتقادی به جباری نداشت و تاکید می‌کرد که نمی‌تواند با مصدومیت‌های این بازیکن ایرانی کنار بیاید.

حالا با حضور دوباره آدم در تیم الاهلی سرنوشت بازیکنان ایرانی هم تحت تاثیر قرار گرفته است. باید دید آیا مجتبی جباری که تا این اواخر مصدوم بود، قربانی این تغییرات و نظرات فنی یوسف آدم می‌شود یا خیر.