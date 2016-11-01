فدراسیون فوتبال به وزیر جدید ورزش و جوانان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج، اعضای هیات رئیسه و کارلوس کی روش در پیامی مشترک انتخاب مسعود سلطانی فر را به سمت وزیر ورزش و جوانان تبریک گفتند. متن پیام به این شرح است:

«انتخاب بجا و شایسته آقای مسعود سلطانی فر که با رای اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صورت گرفت نشان از درایت، کارآمدی و مقبولیت ایشان داشته و بدون شک تلاش ها، خدمات و برنامه های متعدد اعلام شده از سوی ایشان می تواند منشا خیر و برکت و موفقیت ورزش کشور و بویژه در عرصه های بین المللی باشد.

فدراسیون فوتبال ج.ا.ا ضمن آرزوی موفقیت و بهروزی برای ایشان، این انتخاب را به جامعه ورزش تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوار است با حمایت ها و دیدگاه های آقای سلطانی فر در راستای اجرای سیاستهای کلان ورزش و فوتبال کشور شاهد رشد، تعالی و پیشرفت ورزش در میهن عزیزمان باشیم.»