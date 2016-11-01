تقویت روحیه انقلابی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر سه شنبه در جمع دانش آموزان بسیجی با اشاره به اینکه تقویت روحیه انقلابی در جامعه به ویژه در بین جوانان ضروری است، اظهار داشت: دشمنان اسلام و کشور جوانان امروز کشور را هدف قرار داده اند و به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی و اعتقادی در بین آنها هستند.

وی گفت: دشمن به دنبال این است که روحیه ایثار، فداکاری، از خود گذشتگی و... را از جوانان این کشور بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه پشتوانه انقلاب اسلامی مردم و جوانان هستند، گفت: دشمن به دنبال جلوگیری از تحقق آرمان های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به روز 13 آبان، عنوان کرد: 13 آبان موجب تقویت روحیه انقلابی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: امام خمینی(ره) با توکل بر خدا در برابرظلم طاغوت ایستاد و استبداد رژیم شاهنشاهی را ریشه کن کرد.