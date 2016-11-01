همراه داشتن گذرنامه و ویزا از تاکیدات مرزبانان ایران و عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی عصر امروز در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: آنچه که ما امروز از مرز مهران دیدیم سازوکارهای خوبی فراهم شده و بخش جزیی باقی مانده هم در سطح خود کشور جمهوری اسلامی ایران از جمله جاده، اطراف پایانه و منطقه قرنطینه باقی مانده و همچنین در سمت عراق مواردی مشاهده کردیم که امیدواریم این موارد سریعتر مرتفع شود.

وی با اظهار امیدواری از اینکه امسال تردد در مرزها تسهیل تر شود، اضافه کرد: امیدواریم سال ۱۳۹۵ که ما در آستانه این بزرگداشت و همایش بزرگ هستیم مانند سالهای قبل بدون هیچ حادثه ای و هیچ اتفاق منفی بزرگترین همایش و کنگره جهانی به خوبی انجام شود زیرا که این همایش به خاطر عظمت حضرت اقا اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) و یاران باویشان اتفاق افتاده است.

سردار رضایی اظهار داشت: من فکر می کنم با این عشقی که برای عاشقان ابا عبداله الحسین (ع)وجود دارد، پیش بینی شده مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی اظهار کرد: از سوی خود مسولان مرزبانی و امنیتی عراق هم پیش بینی هایی برای امنیت شده در سمت جمهوری اسلامی الحمدالله مورد خاصی نداریم لذا با پیش بینی های صورت گرفته بر حفاظت از این جمعیتی که رفت و امد میکنند تاکید داریم.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با اشاره به استفاده از مامورین خانم در ورود و خروج مرزها نیز گفت: ما برای تردد خانمها در نشست بغداد با دوستان مرزبانی و پایانه ها افزایش خواهر و زن را تقاضا کردیم که در این خصوص نیز پیش بینی هایی انجام شده است.

سردار قاسمی ادامه داد: در دید و بازدید امروز من مشکل و مانع در دو طرف مرز با توجه به اقداماتی که انجام دادند مشاهده نکردم اما نیاز است زائران تردد ها را طوری تنظیم کنند که یکی و دو روز مانده به اربعین ختم نشود.

وی تصریح کرد: مرزها در شلمچه چزابه و مهران دارای محدودیت هایی است که اگر که زائران در فاصله های زمانی طول مدت سفر را بیشتر کنند که زائران و عاشقان هم خودشان و هم مسولان و مامورین راحت تر خواهند بود زیرا که اربعین صرفا روز اربعین نیست.

سردار قاسمی در پایان گفت: ما هماهنگی که بین مرزبانان کشور عراق داریم اینگونه عمل شده که یک عملیات مشترک خواهیم داشت، این عملیات مشترک مفهوم دارد در امور نظامی این عملیات مشترک فرماندهی آن را خود اقا سید الشهدا (ع) به عهده دار خواهد بود علمدار این عملیات مشترک هم حضرت آقا ابوالفضل(ع) العباس خواهد بود و امیدواریم آن لحظه ای برسد که این بزرگداشت و کنگره را کامل اجرایی کرده باشیم و عزیزان همکاران ما در عراق هم بعد از این مراسم به زیارت آقا امام رضا(ع) مشرف شوند.