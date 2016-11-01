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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۶

درچهارمحال و بختیاری؛

خیران نقش مهمی در تامین مسکن مددجویان دارند

خیران نقش مهمی در تامین مسکن مددجویان دارند

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: خیران نقش مهمی در تامین مسکن مددجویان در این استان دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استاندار چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در شورای تأمین مسکن چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: در سطح ملی ۴۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت بدهی پیمانکاران در نظر گرفته شده و اکنون زمان مناسبی برای وصول مطالبات طرح مسکن مهر است.

وی افزود: واحدهای مسکن مهر مازاد موجود در برخی شهرهای چهارمحال و بختیاری باید به مددجویان زیرپوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی واگذار شود.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: تأمین واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در اولویت برنامه های مسئولان قرار گیرد.

وی بیان داشت: برای تأمین مسکن مددجویان باید از مشارکت خیران مسکن ساز در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر چهارمحال و بختیاری استفاده شود.

کد مطلب 3812721

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