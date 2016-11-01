وزیر خارجه اتریش تهدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سباستین کورتز» وزیر امور خارجه اتریش پس از انتقاد از برنامه ترکیه در احیای مجدد مجازات اعدام در این کشور توسط یک کاربر اینترنتی به مرگ تهدید شد.

وزیر امور خارجه اتریش در این باره اعلام کرد که آرامش خود را حفظ می کند.

به گزارش مطبوعات اتریش، «سباستین کورتز» از منتقدین دولت آنکارا درباره از سرگیری مجازات اعدام در این کشور درخصوص مشارکت کنندگان در کودتای نافرجام ۱۵ جولای در ترکیه بوده و این اقدام ترکیه را با تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا ناسازگار اعلام کرده بود.

روزنامه اتریشی «کرونن» (Kronen) نیز در این باره نوشت: همین انتقادها باعث شده است هواداران «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه، «سباستین کورتز» را تهدید به مرگ کنند. یک تبعه ترک در صفحه فیس‌ بوک خود وزیر خارجه اتریش را تهدید کرد که چاقو را در گردن وی فرو خواهد کرد.