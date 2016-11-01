غیبت ۱۶ درصد خانوارهای یزدی در سرشماری/ثبت اطلاعات ۱۲۴هزار خانوار

محمدحمید فخرالدین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران آمارگیر تاکنون ۱۲۴ هزار خانوار با جمعیت ۴۳۴ هزار نفر را در استان یزد سرشماری کرده اند اما ۱۶ درصد خانوارها در زمان مراجعه ماموران آمارگیر غایب بوده اند.

وی بیان کرد: ۴۷ درصد خانوارها نیز هنگام مراجعه ماموران کد آماری ارائه داده و ۳۴ درصد نیز در محل، به سئوالات آمارگیران پاسخ داده اند.

فخرالدین ادامه داد: خانوارهای غایب لازم است با استفاده از کد خانوار غایب که در برگه به جا گذاشته از مامور آمارگیر درج شده، به سایت سرشماری مراجعه کرده و اطلاعات خود را ثبت کنند.

وی افزود: در صورتی که این امکان فراهم نیست، افراد غایب می توانند به ستادهای سرشماری شهرستان خود مراجعه کرده یا با برقراری تماس تلفنی، درخواست ثبت اطلاعات خانوار خود را بدهند.

قائم مقام اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ استان یزد یادآور شد: طرح سرشماری حضوری از ۲۸ مهرماه آغاز شده و تا ۲۸ آبانماه هر روز حتی در روزهای تعطیل انجام می شود.

وی، خواستار همکاری مردم با ماموران آمارگیر به منظور تسهیل در اجرای طرح و ثبت اطلاعات خانوارها شد.