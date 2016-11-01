همکاری مرزبانی عراق و ایران برای تامین امنیت اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر ظافر نظمی فرمانده گارد منطقه ۳ عراق امروز در مرز مهران گفت: نشستها و بازدید های میدانی از زیرساختهای اربعین دو کشور بعمل آمد و برای این کنگره بزرگ جهانی از مهران تا کربلا و نجف امنیت کامل را برقرار خواهیم کرد و مشکل خاصی در این خصوص نخواهیم داشت.

گفتنی است عصر امروز سرار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی کشرمان از مرز مهران بازدید کرد.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت: آنچه که مورد تاکید بین مسولان جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف با مسولان کشور عراق انجام شد رعایت قوانین و مقررات توسط زائران با در دست داشتن گذرنامه و ویزا است.

سردار قاسم رضایی ادامه داد: در دید و بازدید امروز من مشکل و مانع در دو طرف مرز با توجه به اقداماتی که انجام دادند مشاهده نکردم اما نیاز است زائران تردد ها را طوری تنظیم کنند که یکی و دو روز مانده به اربعین ختم نشود.