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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷

فرمانده گارد منطقه ۳ عراق خبر داد:

همکاری مرزبانی عراق و ایران برای تامین امنیت اربعین

همکاری مرزبانی عراق و ایران برای تامین امنیت اربعین

ایلام-فرمانده گارد منطقه سه عراق از آمادگی همکاری مرزبانی عراق و ایران برای تامین امنیت اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر ظافر نظمی فرمانده گارد منطقه ۳ عراق امروز در مرز مهران گفت: نشستها و بازدید های میدانی از زیرساختهای اربعین دو کشور بعمل آمد و برای این کنگره بزرگ جهانی از مهران تا کربلا و نجف امنیت کامل را برقرار خواهیم کرد و مشکل خاصی در این خصوص نخواهیم داشت.

گفتنی است عصر امروز سرار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی کشرمان از مرز مهران بازدید کرد.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت: آنچه که مورد تاکید بین مسولان جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف با مسولان کشور عراق انجام شد رعایت قوانین و مقررات توسط زائران با در دست داشتن گذرنامه و ویزا است.

سردار قاسم رضایی ادامه داد: در دید و بازدید امروز من مشکل و مانع در دو طرف مرز با توجه به اقداماتی که انجام دادند مشاهده نکردم اما نیاز است زائران تردد ها را طوری تنظیم کنند که یکی و دو روز مانده به اربعین ختم نشود.

کد مطلب 3812729

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