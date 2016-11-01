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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۴

سرپرست سازمان بسیج دانش آموزی چهارمحال و بختیاری:

یادواره شهدای دانش آموز در چهارمحال وبختیاری برگزار می شود

یادواره شهدای دانش آموز در چهارمحال وبختیاری برگزار می شود

شهرکرد- سرپرست سازمان بسیج دانش آموزی چهارمحال و بختیاری از برگزاری یادواره شهدای دانش آموز در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم ریاحی ظهر سه شنبه در مراسم دیدار آموزان بسیجی با امام جمعه شهرکرد با اشاره به برگزاری یادواره شهدای دانش آموز در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این یادواره با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش اموز و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه برگزار می شود.

وی عنوان کرد: نواختن زنگ ایثار و شجاعت، دیدار دانش اموزان با خانواده شهدا، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز و برگزاری مسابقات فرهنگی از مهمترین برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در این استان است.

سرپرست سازمان بسیج دانش آموزی چهارمحال و بختیاری گفت: حضور پر شور دانش آموزان بسیجی در راهپیمایی ۱۳ آبان از مهمترین برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در این استان است.

کد مطلب 3812736

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