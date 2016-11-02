به گزارش خبرنگار مهر، تحلیل ذائقه سنجی کاربران ایرانی در وب فارسی در آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب مرکز تحقیقات مخابرات ایران (وب آزما) انجام شده است. این تحلیل برمبنای خدمات بومی وب و به صورت «لاگ خدمات» انجام شده است. به معنای دیگر «لاگ» منبع بسیار غنی از اطلاعات است که از طریق آن می توان تحلیل مختلفی را در رابطه با نحوه تعامل کاربر با سرویس استخراج کرد.

تحلیل های انجام شده در وب آزما که مربوط به تابستان امسال می شود بر مبنای تحلیل های آماری و داده کاوی مربوط به آمار بازدید خدمات مختلف وب بوده و نتایج بررسی بر مبنای لاگ یکی از موتورهای جستجوی بومی در سطح پرس و جو، کلیک کاربران، آدرسهای آی پی، ارجاع دهنده ها، بات‌ها و خزشگرها مورد بررسی قرار گرفته است.

در این تحلیل لیست وب سایتهای پربازدید از طریق جویشگر، سطح ارجاع سایتها و روانه کردن کاربر به سمت جویشگرها مورد بررسی قرار گرفته است. حتی مشخص شده که کاربران از چه کلیدواژه هایی وارد جویشگر بومی شده اند.

۷۵ درصد جستجوی کاربران ایرانی در متن است

برآوردها از درصد استفاده کاربران ایرانی از خدمات جویش شامل جویش متنی، صوتی، تصویری و ویدئویی نشان می دهد که ۷۵ درصد جستجوی کاربران ایرانی مربوط به یافتن مستندات متنی است. پس از این سرویس، جستجوی تصویر ۱۲ درصد، جستجوی ویدئو ۸ درصد و جستجوی صوت ۷ درصد جستجوی کاربران را به خود اختصاص داده است.

در همین حال میانگین تعداد کلمات برای جستجوی متن بین ۳ تا ۴ کلمه و برای سایر موارد ۲ تا ۳ کلمه ارزیابی شده است. بررسی تعداد پرس و جوها نیز نشان می دهد که کاربران ترجیح می دهند برای پیگیری اخبار به جای استفاده مستقیم از موتور جستجو، اخبار را از خبرگزاری ها پیگیری کنند.



این درحالی است که در بخش ۱۰ پرس و جوی اول پرکلیک از نظر تصویر، کاربران ایرانی به دنبال تصاویری با موضوعات عکس های بازیگران، داعش، جنایات داعش، خنده دار، لباس مجلسی، راهیان نور، بسم الله الرحمن الرحیمم، رهبر، سردار سلیمانی و مدل مانتو بوده اند.

میانگین سطح حضور کاربران

میانگین سطح حضور کاربران در موتورهای جستجو که به اصطلاح «نشست » نامیده می شود نیز نشان می دهد که کاربران در اینترنت ۱۰ دقیقه و در اینترانت حدود ۳ ساعت نشست دارند. هر بار که کاربر شروع به استفاده از جویشگر می کند تا زمانی که استفاده را قطع کرده و مرورگر خود را ببندد، یک نشست محسوب می شود. این نشان می دهد که کاربران اینترانت تمایل بیشتری به استفاده از جویشگرهای بومی دارند.

درهمین حال برآورد بیشترین کاربران جویشگر بومی بر مبنای تحلیل سطح آدرس IP نیز با توجه به رونمایی از موتور جستجوی پارسی جو، از اصفهان و پس از آن از تهران، همدان، کردستان، خراسان رضوی، یزد، آذربایجان شرقی، اردبیل و فارس اعلام شده است.

محتوای سیاسی بیشترین پرس و جوی پرسشی را به خود اختصاص داد

تحلیل های داده کاوی انجام شده در بخش پرس و جوهای پرسشی نیز نشان می دهد که کاربران اغلب در حوزه های سیاسی، مذهبی، پزشکی، علمی و اجتماعی سوال دارند.

در مورد وب سایتهای پربازید از نتایج حاصل ۱۰ پرس و جوی پرسشی، وب سایت تولیدکننده محتوای تبیان در ردیف اول قرار دارد و استقبال از سایت گفتگوی مذهبی نیز بالا است.

درهمین حال دسته بندی موضوعی پرس‌وجوهای پرسشس ارسالی به جویشگرهای بومی نشان دهنده موضوعات مورد علاقه کاربران ایرانی است که به تفکیک دسته های موضوعی مختلف در نمودار زیر دیده می شود.

طبقه بندی پرس و جوها نشان می دهد که پرتکرارترین نیازهای اطلاعاتی کاربران در دسته علمی مرتبط با «آموزش» است. در دسته سیاسی مرتبط با «داعش»، در دسته اقتصادی مرتبط با «قیمت سکه و ارز و خودرو»، در دسته ورزشی «فوتبال» و در دسته هنر «بازیگران معروف ایرانی» است.

در برخی دسته های موضوعی عناوین متنوعی از سوی کاربران دنبال شده است. برای مثال در دسته سلامت، کاربران درباره بیماریهای مختلف پرس‌وجو می‌کنند و در دسته اجتماعی مواردی نظیر وام ازدواج و تامین اجتماعی مطرح شده است. در دو دسته مذهبی و فرهنگی نیز مواردی از جمله مداحی، استخاره و فال حافظ دیده می شود.

سایتهای پرمخاطب کدامند

برمبنای تحلیل صورت گرفته، لیست وب سایتهای پربازدید نیز نشان می دهد که وبسایتهای تولید محتوا و وب سایتهای تخصصی در صدر پربازدیدترین ها قرار دارند. برای مثال وبسایت تخصصی حوزه فوتبال در بخش ورزشی و وب سایت مرتبط با آموزش وپرورش در دسته اجتماعی بیشترین مخاطبان را دارند. در دسته اقتصاد وب سایتهای خرید و فروش آنلاین و قیمت طلا و ارز و در بخش سیاسی وبسایتهای خبری آنلاین پرمخاطب هستند. در همین حال سایتهای پرمخاطب در حوزه فناوری اطلاعات به دانلود نرم افزار مربوط می شود.