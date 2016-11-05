فاصله بازیکنان اصلی و ذخیره پرسپولیس زیاد است

ضیا عربشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد پرسپولیس در ۱۰ هفته ابتدایی لیگ برتر، گفت: شرایط پرسپولیس خیلی خوب است و تا الان نیز نتایج قابل قبولی گرفته است. این تیم در صدر جدول قرار دارد و این موضوع بیانگر این است که پرسپولیس تا الان با قدرت کارش را در لیگ پیگیری می کند.

وی افزود: اما متاسفانه پرسپولیس با روندی که در پیش گرفته قطعا به مشکل می خورد. من در حال حاضر نمی خواهم که تیم را به حاشیه ببرم اما به عنوان کسی که بیش از ۱۰ سال در پرسپولیس بوده دلم برای این تیم می سوزد. پرسپولیس امسال تیم خوبی است اما چندین مشکل دارد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: اولین موضوعی که برای پرسپولیس می تواند ایجاد مشکل کند فاصله زیاد بین نیمکت نشینان و افراد حاضر در ترکیب اصلی است. این موضوع واقعا به چشم می آید و چنین مسئله ای باعث می شود تا تیم در مسابقه ای مثل قشقایی مغلوب شود.

عربشاهی تصریح کرد: موضوع دیگر این است که چند وقت دیگر پرسپولیس باید در لیگ قهرمانان آسیا هم به میدان برود و آن مسابقات مانند لیگ نیست و نیاز به تدارکات قوی دارد. در این بازی‌ها اگر برای مثال مهدی طارمی یا سیدجلال حسینی دچار مصدومیت یا محرومیت شوند برانکو چه کسی را می خواهد جایگزین کند؟ همچنین بازیها فشرده می شود و بدنها ممکن است تحلیل رود و چنین مسئله ای نیازمند دارا بودن یک نیمکت قوی است.

وی گفت: متاسفانه دو بازیکن اوکراینی که به پرسپولیس آمده اند با توجه به عملکردی که داشتند، نشان دادند در حد لیگ برتر نیستند و شاید به درد لیگ یک هم نخورند. همه مردم دیگر می دانند که دستهایی در آوردن این بازیکنان به پرسپولیس در کار بوده است.

عربشاهی گفت: مشکل دیگر پرسپولیس این است که در همه مسابقات هم ترکیب اصلی اش مشخص است و هم تعویض هایش. تمام بازیکنان برای حضور در ترکیب اصلی انگیزه داشته باشند اما در پرسپولیس تعداد مشخصی بازیکن به میدان می رود. این موضوع کار آنالیز را برای حریفان راحت می کند.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: پرسپولیس در هر بازی به یک گل اکتفا می کند و هنگامی که گل اول را می زند چندان میلی به گلزنی های بیشتر ندارد اما این موضوع ممکن است در لیگ قهرمانان جواب ندهد. شاگردان برانکو باید هنگامی که گل می زنند برای زدن گل بعدی هم مشتاق باشند نه اینکه بخواهند پس از گل محتاطانه بازی کنند زیرا هوادار به ورزشگاه می آید تا بازی زیبا را از پرسپولیس ببیند.

عربشاهی اضافه کرد: پرسپولیس باید هر چه زودتر دو دفاع میانی خوب و گلزنی خوب جذب کند تا محمد انصاری به پست تخصصی اش که دفاع چپ کلاسیک است بازگردد زیرا او در این پست امتحان پس داده است! متاسفانه در بازیهای اخیر چیز چندانی از ربیع خواه ندیدیم و او هر توپی که دستش می آید رو به عقب کار می کند و در جام باشگاه‌های آسیا دیگر نمی توان به این سبک بازی اکتفا کرد.

وی تصریح کرد: همچنین تا الان ۴۰ درصد پرسپولیس، علیرضا بیرانوندی بود که در اکثر مسابقات توانسته دروازه اش را بسته نگه دارد اما پرسپولیس باید در خط دفاع نیز به فکر تقویت تیم باشد.

عربشاهی در پایان گفت: متاسفانه مربیان کروات کمی ترسو هستند و ابتدا می خواهند گل نخورند و سپس گلزنی کنند. این موضوع باعث می شود تا از زیبایی بازی پرسپولیس کاسته شود. همچنین ممکن است این روند در لیگ قهرمانان نیز به پرسپولیس ضربه بزند.