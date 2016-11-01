گسترش همکاری های مشترک دانشگاه های پلیس ایران والجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر، ژانرال الحاج سعید ارزقی رئیس دانشگاه پلیس کشور الجزایر و هیئت همراه وی، با حضور در دانشگاه علوم انتظامی امین، از دانشکده های مختلف این دانشگاه بازدید و با سردار دکتر بختیاری فرمانده این دانشگاه دیدار و گفت و گو کرد.

سردار دکتر بختیاری در این دیدار، ضمن تبیین فعالیت ها و ماموریت دانشگاه علوم انتظامی امین به همکاری های دوجانبه بین دانشگاه پلیس کشور الجزایر و دانشگاه امین تاکید کرد.

در ادامه این نشست، ژنرال الحاج سعید ارزقی گفت: امیدواریم این نشست، موجب گسترش همکاری های مشترک بین دو دانشگاه در حوزه های علوم پلیسی باشد.

گفتنی است، رئیس دانشگاه پلیس کشور الجزایر و هیئت همراه وی، از دانشکده های فرماندهی و ستاد، علوم و فنون مرز، راهور، معاونت پژوهش و مجتمع غدیر دانشگاه امین بازدید و هر کدام از روسای مربوطه دانشکده ها، گزارش مبسوطی از روند فعالیت های رده های ذیربط ارائه کردند.