  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۰۶

گسترش همکاری های مشترک دانشگاه های پلیس ایران والجزایر

گسترش همکاری های مشترک دانشگاه های پلیس ایران والجزایر

روسای دانشگاه های علوم انتظامی امین و پلیس کشور الجزایر بر گسترش همکاری های مشترک در حوزه های مختلف علوم پلیسی دو کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژانرال الحاج سعید ارزقی رئیس دانشگاه پلیس کشور الجزایر و هیئت همراه وی، با حضور در دانشگاه علوم انتظامی امین، از دانشکده های مختلف این دانشگاه بازدید و با سردار دکتر بختیاری فرمانده این دانشگاه دیدار و گفت و گو کرد.

سردار دکتر بختیاری در این دیدار، ضمن تبیین فعالیت ها و ماموریت دانشگاه علوم انتظامی امین به همکاری های دوجانبه بین دانشگاه پلیس کشور الجزایر و دانشگاه امین تاکید کرد.

در ادامه این نشست، ژنرال الحاج سعید ارزقی گفت: امیدواریم این نشست، موجب گسترش همکاری های مشترک بین دو دانشگاه در حوزه های علوم پلیسی باشد.

گفتنی است، رئیس دانشگاه پلیس کشور الجزایر و هیئت همراه وی، از دانشکده های فرماندهی و ستاد، علوم و فنون مرز، راهور، معاونت پژوهش و مجتمع غدیر دانشگاه امین بازدید و هر کدام از روسای مربوطه دانشکده ها، گزارش مبسوطی از روند فعالیت های رده های ذیربط ارائه کردند.

کد مطلب 3812749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها