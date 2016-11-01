استکبار جهانی حریف ایران نیست/شعار بسیج همچنان استکبارستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری عصر امروز در دیدار با جمعی از اعضای بسیج دانش آموزی استان یزد با اشاره به اینکه آمریکا در صدد به دست گرفتن در منطقه خاورمیانه است و از این طریق می خواهد در این منطقه نفت خیز و بسیار مهم به لحاظ استراتژیک سلطه داشته باشد، اظهار داشت: استکبار جهانی اسرائیل غاصب را به عنوان پایگاه خود در منطقه انتخاب کرده است.

وی افزود: به همین دلیل است که آمریکایی‌ها برای امنیت صهیونیست‌ها دست به هر اقدامی می زنند و تلاش می کنند هر اقدامی را برای حفاظت از جان و مال صهیونیست ها انجام دهند.

ناصری بیان کرد: آمریکا در این مسیر ایران را مزاحم اهداف خود می داند و تلاش می کند با ترفندهای مختلف علیه ایران دست به اقداماتی بزند که از آن جمله به راه انداختن داعش در منطقه است.

وی افزود: اما آمریکا باید بداند که ایران با وجود نیروهای بسیجی خلاق، مستعد، متعهد، سلحشور و ایثارگر حریفی قدر است و نمی تواند با آن مقابله کند.

ناصری یادآور شد: آمریکا حتی با بهانه های واهی نظیر حقوق بشر تلاش کرد تا ایران را تحت فشار قرار دهد اما همگان می دانند که آمریکا خود بزرگترین ناقض حقوق بشر است و مسلمانان بی دفاع در منطقه اعم از زن و مرد و پیر و جوان و کودک را هدف قرار می‌دهد و با کمک رژیم کودک‌کش اسرائیل از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند.

وی افزود: با وجود همه سنگ اندازی‌ها و بهانه تراشی‌هایی که دشمنان ایران اسلامی علیه ایران انجام می‌دهند، به یاری خداوند متعال و با حضور نیروهای متعهد و دلسوز و انقلابی، انقلا اسلامی ایران هر روز در حال پیشرفت است و دشمنان این نظام و انقلاب نمی توانند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.