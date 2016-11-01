پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در اولین مسابقه خود در مسابقات جام بین قاره‌ای جهان از ساعت ۱۸:۱۵ امروز سه شنبه (به وقت تهران) به مصاف آمریکا رفت که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۶ بر ۲ به سود ایران خاتمه یافت.

محمد علی مختاری، مسلم مسیگر، مصطفی کیانی و سید علی ناظم (هر کدام یک گل) و محمد احمدزاده (دو گل) در این مسابقه برای ایران گلزنی کردند.

مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره ای جهان در کشور امارات و در دو گروه برگزار می‌شود. تیم ایران در گروه ۲ در کنار تیم‌های آمریکا، مصر و روسیه قرار دارد.

تیم ایران فردا چهارشنبه در دومین دیدار خود به مصاف تیم مصر خواهد رفت.