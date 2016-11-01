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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۱۹

فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای؛

پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل آمریکا

پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل آمریکا

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در اولین دیدار خود در مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای موفق شد برابر تیم آمریکا به یک پیروزی پرگل برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در اولین مسابقه خود در مسابقات جام بین قاره‌ای جهان از ساعت ۱۸:۱۵ امروز سه شنبه (به وقت تهران) به مصاف آمریکا رفت که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۶ بر ۲ به سود ایران خاتمه یافت.

 محمد علی مختاری، مسلم مسیگر، مصطفی کیانی و سید علی ناظم (هر کدام یک گل) و محمد احمدزاده (دو گل) در این مسابقه برای ایران گلزنی کردند.

مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره ای جهان در کشور امارات و در دو گروه برگزار می‌شود. تیم ایران در گروه ۲ در کنار تیم‌های آمریکا، مصر و روسیه قرار دارد.

تیم ایران فردا چهارشنبه در دومین دیدار خود به مصاف تیم مصر خواهد رفت.

کد مطلب 3812761

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    نظرات

    • گل IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خوشحالیم که با یک سرمربی ایرانی استعدادمان رادر فوتبال ساحلی به رخ جهان کشیدیم ماشائالله به این بازی

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