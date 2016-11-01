تقدیر از ٩پروژه برتر در اختتامیه سومین دوره جایزه جهانی خشت طلایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، پروژه های راه یافته به مرحله پایانی، در محور معماری و شهرسازی و حفاظت از میراث فرهنگی، شامل ؛ بازسازی منطقه قدیمی شهربعلبک لبنان، بازسازی میدان جمهوری پاریس فرانسه، پیاده راه فرهنگی تاریخی-میدان شهرداری رشت و تبریز پایتخت گردشگری جهان اسلام ٢١٠٨ و نیز احیا و بازسازی سر در باغ ملی و مجموعه میدان مشق تهران، لوح تقدیر گرفتند و پروژه های بازسازی منطقه قدیمی شهر بعلبک لبنان و بازسازی میدان جمهوری پاریس تندیس جایزه جهانی خشت طلایی تهران را در این محور به خود اختصاص دادند.

در محور توسعه پایدار و محیط زیست شهری پروژه های برگ های پاییزی را جمع نکنیم از ایلام، سامانه مدیریت و پیش بینی آلودگی هوا از تهران، امحا دریاچه شیرابه پسماند های ٤٠ ساله آراد کوه تهران لوح تقدیر گرفتند که پروژه امحا دریاچه شیرابه موفق به دریافت تندیس سومین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران شد.

در محور تأمین و توسعه زیرساخت ها، امکانات و خدمات ضروری شهر پارک سوپر کی لن از کپنهاک دانمارک موفق به دریافت تندیس سومین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران شد.

در محور توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر ضمن تقدیر از پروژه های مسیر سلامت از مزرعه تا سفره کاشان، مبلمان شهری با طراحی کتابخانه های خیابانی خرم آباد، سراسر نمای مقاومت تهران و مراکز بازتوانی و توانمندسازی بهاران تهران، تندیس خشت طلایی تهران در این محور به پروژه احیای هویت و ارتقای کیفیت زندگی در قلب تاریخی پایتخت ، بوستان زندگی، هرندی اهدا شد.

در محور شهر هوشمند و دولت الکترونیک نیز تندیس خشت طلایی به پروژه برنامه شهر در حال تحول کرایسچرچ نیوزلند اختصاص یافت.

در محور حکمروایی محلی، برنامه ریزی و مدیریت شهری نیز بازارچه اجناس دست دوم، بارسلونای اسپانیا برنده تندیس زرین سومین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران شد.

لازم به ذکر است دو پروژه برلین ٢٠٥٠( اقلیم بدون کربن ) برلین آلمان و نیز ساماندهی و نظارت بر نماهای ساختمانی بر مبنای هویت ایرانی نیز موفق به دریافت تندیس زرین سومین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران شدند.