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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۲۱

معاون استاندار کرمانشاه مطرح کرد:

عملکرد نامطلوب برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی

عملکرد نامطلوب برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی

کرمانشاه- معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه گفت: برخی بانک‌ها در استان کرمانشاه عملکرد مطلوب و خوبی در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و کشاورزی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی شامگاه سه شنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به معضل بیکاری جوانان در استان خواستار تلاش و کمک برای اشتغال‌زایی شد و اظهار داشت: بر اساس تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی دولت نیز با راه‌اندازی سایت «بهین یاب» شرایطی برای کمک به احیای واحدهای راکد و نیمه راکد فراهم کرده است.

رحیمی خواستار کمک و همراهی بیشتر بانک‌ها به منظور ارائه تسهیلات به صاحبان واحدهای تولیدی در استان شد و گفت: این بحث که بانک برای سرمایه در گردش فقط مواد اولیه را قبول داشته باشد، قابل پذیرش نیست.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه بیان کرد: برای تعدادی از واحدهایی که در تملک بانک‌ها هستند جلساتی برگزار می‌شود تا سریع‌تر از طیق مزایده یا توافقی به فروش برسند و تعیین تکلیف شوند.

وی در خصوص میزان تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها به متقاضیانی واحدهای صنعتی و کشاورزی که از طریق سایت بهین یاب ثبت نام کردند، بیان کرد: برخی بانک‌ها در این زمینه خوب عمل کردند اما برخی  دیگر به لحاظ رقم تسهیلات و دیگر مسائل وضعیت خوبی ندارند که تذکر لازم به بانک‌ها داده می‌شود.

رحیمی یادآور شد: برخی بانک‌ها در حوزه اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی متقاضی خوب عمل نکردند و قرار شد همکاران ما در ستاد استانداری موضوع را پیگیری کنند.

بررسی مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای مشکل‌دار از دیگر دستور کارهای این نشست بود.

کد مطلب 3812774

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