۱۳ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل آبادان و خرمشهر افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند عصر امروز سه شنبه در این آئین گفت: نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری از مدتها قبل در دستور کار سازمان بوده است.

اسماعیل زمانی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از اتوبوسهای موجود در شهرهای آبادان و خرمشهر نوسازی شدند، افزود: امسال موضوع خرید ۱۳ دستگاه اتوبوس برای این دو شهر در دستور کار بود که انجام شد و براساس شاخص های معینی در بین دو شهر تناسب توزیع می شود.

وی با اشاره به تعهد سازمان در خرید ۲۶ دستگاه اتوبوس از خرید و تحویل مابقی اتوبوسها به شهرداریهای آبادان و خرمشهر در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار کرد: امید می رود تا در سال آینده ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرهای آبادان و خرمشهر به طور کامل نوسازی شود.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، برای خرید این اتوبوسها مبلغ ۶.۵ میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد اروند پرداخت شده است.

زمانی تصریح کرد: همچنین موضوع نوسازی ناوگان تاکسی رانی آبادان و خرمشهر را در برنامه داریم که تاکسی ها پلاک اروند جایگزین تاکسی های فرسوده شهری می شوند.

وی در ادامه گفت: برای انجام کار نوسازی تاکسی ها که به شکل تعویض خودروهای فرسوده با نو با مشخصه پلاک اروند انجام می شود، مبلغ ۳۰ میلیون تومان تسهیلات با بهره کم در اختیار مالکان خودروها قرار می گیرد.

زمانی افزود: امید می رود انجام کار نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، به نشاط و بهبود سیمای شهر و آرامش، راحتی و رفاه شهروندان منطقه آزاد اروند (شهرهای آبادان و خرمشهر) کمک کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پایان بیان کرد: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده با شهرداریهای آبادان و خرمشهر کار خرید اتوبوسها توسط منطقه و بدون سرمایه گذاری سازمانهای اتوبوسرانی این دو شهر انجام و کار نگهداری از اتوبوسها بر عهده اتوبوسرانی ها است.