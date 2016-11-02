۲.۵ درصد شیرخام کشور در بام ایران تولید می شود/ وجود ۲میلیون دام

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پیشرو کشور در تولید شیر و گوشت است.

در سال های اخیر توسعه شهرک های دامپروری در شهرهای این استان مورد توجه قرار گرفته و هم اکنون شهرک های دامپروری در بیشتر شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از قبیل شهرکرد، فرخ شهر، کیان، بن، بروجن و... احداث شده است.

در حال حاضر تعدادی مجتمع پرورش گاو شیری نیز از جمله فرادنبه و سفید دشت و ... نیز در این استان در حال احداث هستند که با احداث آنها زمینه تولید شیر بیشتر فراهم می شود.

هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری توانسته ۲.۵ درصد شیر کشور را تولید کند که در بین استان های دیگر کشور، رتبه ۱۴ را در این بخش کسب کرده است.

در کشور سالانه ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن شیر تولید می شود که بیش از ۲۰۰ هزار تن شیر گاو و ۲۹ هزار تن شیر گوسفند و بز در استان چهارمحال و بختیاری تولید می شود معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در این زمینه گفت: استان چهارمحال و بختیاری از لحاظ میزان تولید شیر خام رتبه چهاردهم کشور را دارد.

مهراب فرجی عنوان کرد: ۲.۵ درصد شیر کشور توسط استان چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

وی گفت: در کشور سالانه ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن شیر تولید می شود که سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن شیر گاو و ۲۹ هزار تن شیر گوسفند و بز در این استان تولید می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال وبختیاری با تولید شیر به میزان ۲۵۰ کیلوگرم در سال، رتبه دوم کشوری را پس از استان قزوین در این زمینه کسب کرده است.

وی گفت: دامداران استان چهارمحال و بختیاری در مجموع دارای بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین هستند .

وی ادامه داد: در این استان در حال حاضر ۴۹۰ گاوداری صنعتی فعالیت می کند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هم اکنون ۱۲ مجتمع گاوداری صنعتی شیری و یک واحد مجتمع پرواربندی بره در چهارمحال و بختیاری در حال بهره برداری است.

کیفیت بالای شیر تولیدی در استان چهارمحال و بختیاری

وی ادامه داد: ۱۳ مجتمع گاوداری صنعتی شیری نیز در این استان در حال احداث است که علاوه بر افزایش ظرفیت تولید گوشت قرمز و شیر، برای بیش از ۱۰ هزار نفر اشتغال زایی ایجاد می شود.

فرجی با اشاره به تأمین ۴۵ درصد شیر خام مورد نیاز کارخانجات و واحدهای لبنی چهارمحال و بختیاری از دامداری های استان، افزود: شیر تولیدی استان به سراسر کشور ارسال می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه تاکید کرد: بررسی های شیر تولیدی این استان نشان از کیفیت بالای آن دارد چرا که علوفه های این استان از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

آب و هوایی استان چهارمحال و بختیاری معتدل است و این نوع آب و هوا بهترین نوع آب و هوا برای پرورش دام های سنگین به شمار می رود کارشناس علوم دام در استان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط آب و هوایی استان چهارمحال و بختیاری مستعد برای پرورش دام های سنگین به شمار می رود.

رشید شاهرخ عنوان کرد: آب و هوای استان چهارمحال و بختیاری معتدل است و این نوع آب و هوا بهترین نوع آب و هوا برای پرورش دام های سنگین به شمار می رود.

وی گفت: یکی از مهمترین دلایلی که موجب کاهش تولید شیر در واحدهای پرورش گاو شیری می شود استرس است که در نقاط گرمسیر، استرس گرمایی مهمترین عامل به شمار می رود.

این محقق و پژوهشگر بخش کشاورزی بیان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری طی بررسی های انجام شده کمترین نوع استرس ها وجود دارد و تولید شیر بالا است.

وی با اشاره به کیفیت شیر تولیدی این استان، گفت: هم اکنون کیفیت شیر تولیدی این استان موجب بازار پسندی بالای آن شده است به گونه ای که حجم بسیار بالایی از شیر تولیدی واحدهای پرورش گاوهای شیری استان به کارخانجات فرآوری و تولید محصولات لبنی بزرگ کشور ارسال می شود.

این کارشناس تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت تبدیل به قطب اول تولید شیر کشور را دارد و با توسعه واحدهای پرورش گاو شیری می توان اشتغال قابل توجهی در این استان ایجاد کرد.