کشف تونل های فرار داعش در موصل+تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در حالیکه نیروهای شرکت کننده در عملیات آزاد سازی موصل تا کنون موفق به آزادسازی دستکم ۸۱ روستای استان موصل از چنگ تروریست های داعش شده اند، تروریست های داعش همچنان به فرار از مناطق تحت محاصره ارتش از طریق تونل های حفر شده در این استان هستند.

بر اساس این گزارش، این تونل ها در روستای حمدانیه واقع در ده کیلومتری موصل کشف شده که ۹ روز پیش وسط نیروهای پیشمرگه آزاد شد.

تمامی تونل های کشف شده مجهز به سیستم روشنایی برقی بوده و طول هر یک از آنها دستکم به ۳۰۰ متر رسیده که در عرض یک متر حفر شده اند. این تونل ها نخستین بار در زیر بنای یک مسجد، محلی که داعش مقدار زیادی از تسلیحات خود خود را در آنجا مخفی کرده بود، کشف شدند.

سخنگوی نیروهای پیشمرگه در گفتگو با اسپوتنیک می گوید نیروهای داعش در این تونل ها استتار کرده بودند که با آغاز حملات هوایی از طریق همین تونل ها به بیرون از موصل گریخته اند.

سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد: نیروهای مشترک در محور جنوبی شهر موصل، موفق به هلاکت ۷۷۸ داعشی شده اند.

وی افزود: نیروی هوایی عراق در ۹ محور ۳۷۵ داعشی و جنگنده های ائتلاف نیز ۱۴۹ داعشی را به هلاکت رسانده اند. در محور جنوبی نیروهای مشترک موفق به بازداشت ۹۴ داعشی شده اند.

معن تاکید کرد: نیروها در محور جنوبی همچنین موفق به انهدام ۱۶۶ خودرو بمبگذاری شده و انهدام ۲۵ خودرو مختلف و خنثی سازی ۱۱۲۶ بمب و انهدام ۳۷ آشیانه بمبگذاری شده و ۱۶ کارگاه بمبگذاری شده شدند.

سخنگوی وزارت کشور عراق افزود: نیروهای مشترک موفق به آزاد سازی ۱۴۴۰ کیلومتر از استان نینوا در همه محورها تا بدین لحظه شده اند. وزات کشور ماموریت مهم نگهداری و حفاظت از اراضی آزاد شده را در جریان عملیات آزاد سازی استان نینوا بر عهده دارد. تاکنون مراکز پلیس القیاره، الشوره و الحمدانیه و برطله بازگشایی شده است.

معن افزود: نیروهای پلیس دستاورد خوبی در جنوب موصل به دست آورده اند و ۶۵ روستا را آزاد کرده اند.