درخشش تکواندوکاران فاروج در مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی، علی‌اکبر کیوان اظهار کرد: تیم شهرستان فاروج به نمایندگی از استان در مسابقات هانمادانگ غرب کشور به میزبانی تهران شرکت کرد.

وی افزود: در پایان این مسابقات هادی نقابی در قسمت سونال کیوکپا شکستن اجسام مقام اول، محمدمهدی کرم‌شاهی در قسمت تیو پوپ چاگی به مقام دوم، مهدی فاطمی دیگر نماینده استان در قسمت رکوردی در سکوی دوم و در قسمت تعادلی در جایگاه سوم ایستاد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فاروج بیان داشت: محمد شادوران در قسمت تعادلی به مقام سوم کشور بسنده کرد.