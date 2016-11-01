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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۱۶

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فاروج مطرح کرد:

درخشش تکواندوکاران فاروج در مسابقات کشوری

درخشش تکواندوکاران فاروج در مسابقات کشوری

بجنورد- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فاروج از درخشش نمایندگان این شهرستان در مسابقات کشوری تکواندو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی، علی‌اکبر کیوان اظهار کرد: تیم شهرستان فاروج به نمایندگی از استان در مسابقات هانمادانگ غرب کشور به میزبانی تهران شرکت کرد.

وی افزود: در پایان این مسابقات هادی نقابی در قسمت سونال کیوکپا شکستن اجسام مقام اول، محمدمهدی کرم‌شاهی در قسمت تیو پوپ چاگی به مقام دوم، مهدی فاطمی دیگر نماینده استان در قسمت رکوردی در سکوی دوم و در قسمت تعادلی در جایگاه سوم ایستاد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فاروج بیان داشت: محمد شادوران در قسمت تعادلی به مقام سوم کشور بسنده کرد.

کد مطلب 3812791

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