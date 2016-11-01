ارتش سوریه تونل ۱۶۰ متری تروریست ها را کشف و منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نیروهای ارتش سوریه در ادامه مبارزه های خود با گروه های تروریستی و مسلح در این کشور دستاوردهای بیشتری کسب کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش سوریه موفق شدند تونل ۱۶۰ متری با عمق ۱۴ متر که تروریستها از آن برای یورش به مواضع ارتش در حرستا واقع در حومه دمشق استفاده می کردند را منهدم و تخریب کنند.

نیروهای ارتش سوریه همچنین مواضع و مراکز تجمع گروه های تروریستی را در غرب مسجد بلال الحبشی در درعا هدف قرار دادند و شماری از آنها را به هلاکت رساندند.

نیروهای سوریه ۲ روز گذشته نیز در درگیری با تروریست ها موفق شده بودند ۹۰ عنصر تکفیری را عضو جبهه النصره را در حومه شمالی درعا به هلاکت برسانند.