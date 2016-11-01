داوران گروه ملی ایران در دیوان دائمی داوری لاهه انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران گروه ملی جمهوری اسلامی ایران در دیوان دائمی داوری لاهه متشکل از جمشید ممتاز، علیرضا جهانگیری، محسن محبی و حسین پیران از طرف جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره شش ساله تعیین و نام و مشخصات آنها در فهرست رسمی داوران و گروه های ملی داوری کشورها در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA) ثبت و در تارنمای رسمی دیوان مزبور درج شده است.

لازم بذکر است، بنا بر مقررات دیوان، اعضای دیوان داوری متشکل از گروه های ملی کشورها هستند که از بین اساتید شناخته شده حقوق بین الملل و مجرب و آشنا به روش ها و وظایف داوری از سوی کشورها برای مدت شش سال تعیین و معرفی می شوند و این مدت قابل تمدید می باشد.

این داوران حقوقدانانی هستند که درآن دسته از اختلافات دوجانبه و یا بین المللی که با رای داوری قابل رسیدگی و حل و فصل است می توانند توسط طرفین و یا اطراف اختلاف انتخاب و تعیین گردند. همچنین گروه ملی داوران کشورها علاوه بر نقش موثرشان در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، بنابر اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نقش قابل ملاحظه ای در تعیین و معرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) ایفا می کنند.