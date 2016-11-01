برتری نفت وگازگچساران برابر الاهلی اردن/صعود به جمع چهار تیم آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از نوزدهمین دوره رقابتهای هندبال جام باشگاه های آسیا در بخش مردان تیم هندبال نفت و گاز گچساران امشب در سومین دیدار خود در دور مقدماتی به مصاف تیم الاهلی اردن رفت.

نماینده کشورمان در این دیدار نیمه اول را با نتیجه ۱۳ بر ۸ به سود خود به پایان رساند و در نهایت توانست با نتیجه ۲۶ بر ۲۳ نماینده میزبان را از پیش رو برداشته و با کسب این پیروزی موفق به صعود از گروه خود شود.

در این رقابتها که در دو گروه برگزار شد تیم نفت و گاز گچساران در گروه اول با تیم های الاهلی اردن، الجیش قطر و الجزیره امارات هم گروه بود. نماینده هندبال ایران در جام باشگاه های آسیا در اولین مسابقه خود با تیم الجزیره امارات با نتیجه ۳۵ بر ۳۵ مساوی کرد. در دومین مسابقه برابر الجیش قطر مدعی عنوان قهرمانی با نتیجه ۳۷ بر ۲۸ مغلوب شد و در سومین دیدار خود امشب برابر الاهلی اردن به برتری دست یافت.

در این گروه تیم الجیش قطر با دو پیروزی به عنوان تیم اول و تیم نفت و گاز گچساران به عنوان تیم دوم راهی دور بعد رقابتها شدند.

نوزدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا از ۸ تا ۱۵ آبان ماه در امان اردن برگزار می شود.