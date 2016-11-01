به گزارش خبرنگار مهر، محسن دارابی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که شامگاه سه شنبه با هدف بررسی عملکرد بانکها و مشکلات واحدهای تولیدی در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: شرایط مناسبی در خصوص حمایت بانکها از واحدهای صنعتی و کشاورزی در استان نداریم و اقدام مهمی از شهریور ماه تاکنون ندیدیم.
مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری کرمانشاه با انتقاد از عملکرد نامناسب بانکها در پرداخت تسهیلات به واحدهای نیمه فعال یا راکد استان افزود: با این وضعیت و همکاری نامطلوب بانکها و اهمال دیگران، ما نمیتوانیم پاسخگوی خیل عظیمی از بیکاران استان باشیم.
وی با اشاره به لزوم برگزاری جلسات ضربالعجلی برای تعیین تکلیف مشکلات مذکور گفت: موظیم تک تک بانکها را رصد کنیم و گزارش عملکرد ارائه دهیم و عملکرد بانکها نیز در این خصوص رسانهای میشود.
دارابی بیان کرد: ارادهای برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و ممکن است مدیر بانکی تمایل به پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و کشاورزی داشته باشد اما بدنه بانک نمیخواهد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این نشست ضمن انتقاد از عدم همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مشکلدار و راکد اظهار داشت: شرایط از نظر حمایتهای بانکی نرمال نیست.
حقیقی خطاب به نمایندگان بانکهای حاضر در این کارگروه گفت: با روندی که در پیش گرفتید مردم را دنبال نخودسیاه نفرستید.
وی بیان کرد: به عنوان مثال یکی از شرایط سختی که بانکها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای راکد یا نیمه راکد لحاظ کرده ارائه صورت مالی ۵ سال آینده است و جای سوال دارد که واحدهای مشکلدار و نیمه فعال چطور صورت مالی ۵ سال آینده خود را ارائه دهند.
حقیقی افزود: روند حمایت بانکهای استان کرمانشاه از واحدهای مشکلدار برای پرداخت تسهیلات در با مقایسه با سطح کشوری مناسب نیست.
نظر شما