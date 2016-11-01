تخریب ۳.۷ میلیارد ریالی علائم ایمنی در جاده های سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان، رئیس اداره ایمنی ترافیک و حریم راه های اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر گفت: یکی از معضلات و مشکلات جنوب استان تخریب و سرقت علائم ایمنی است که در ۷ ماه ابتدایی امسال ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تخریب و سرقت علائم در جاده های جنوب استان صورت گرفته است.

محمدرضا دشتی زاده افزود: برای ارتقاء سطح ایمنی محورهای جنوب استان و با توجه به پرتصادف بودن این محورها، از ابتدای امسال تاکنون ۹۸ کیلومتر از نقاط پر حادثه جنوب استان با ۳ خط ممتد زرد خط کشی شده است.

وی ادامه داد: برابر دستورالعمل جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه جاده های دوطرفه و سرعت گیر باید آکس وسط جاده با رنگ زرد و دو خط کنار با رنگ سفید مشخص شود، این اداره کل برای اولین بار در استان به صورت پایلوت محور چابهار – کنارک – بندر پزم به طول ۶۳ کیلومتر را اجرا کرده است.

وی عنوان کرد: همچنین نصب و ساماندهی گاردریل در محورهای شریانی جنوب استان به طول ۵ کیلومتر برای ارتقاء ایمنی انجام شد؛ که در این مدت اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برای ایمن سازی راه های جنوب استان هزینه شده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اقدامات این اداره کل در حوزه ایمنی محورها، آمار متوفیان در صحنه تصادف نسبت به ۷ ماه ابتدای سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته است.