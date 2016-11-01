بشار اسد: تا پایان دوران ریاست جمهوری ام در سال ۲۰۲۱ در قدرت هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رئیس جمهور سوریه در سخنانی بر باقی ماندن خود در منصب ریاست جمهوری این کشور تا چند سال دیگر تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در سخنانی تاکید کرد: بعید است که تغییری در عرصه سیاسی به وجود آید تا بدین صورت نیروهای دولتی نیز بتوانند به پیروزی دست یابند. انتظار دارم که تا پایان دوره ریاست جمهوری ام در سال ۲۰۲۱ میلادی در عرصه قدرت باشم.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مطمئن هستم که نیروهای ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه تمامی اراضی کشور را بازپس خواهند گرفت. آمریکا، غرب، داعش و گروه های مسلح مسئول جنگ علیه سوریه هستند.

رئیس جمهور سوریه بیان داشت: همگان از تلاش های آمریکا برای سرنگونی حکومت سوریه آگاه هستند و اتهاماتی جعلی را در خصوص اینکه من مخالفانم را به قتل می رسانم، مطرح می کنند. هزاران بی گناه توسط تروریست ها قربانی شده اند اما آنها نمی خواهند در رابطه با جنایات جنگی شان سخن گفته شود.