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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۱۲

با برگزاری آیین تکریم و معارفه

مدیرعامل جدید پالایشگاه تبریز معرفی شد

مدیرعامل جدید پالایشگاه تبریز معرفی شد

تبریز - آیین تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت پالایش نفت تبریز با حضور دکتر عباس زاده رئیس هیئت مدیره شرکت و جمعی از مدیران و مسئولین برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پالایشگاه تبریز، در این مراسم از زحمات و تلاش های "محمد باقر دخیلی" تقدیر و "غلامرضا باقری دیزج" به عنوان مدیرعامل جدید پالایشگاه معرفی شد.

بر اساس این گزارش باقری دیزج طبق مصوبه هیات مدیره شرکت پالایش نفت تبریز به عنوان مدیرعامل پالایشگاه تبریز منصوب شد.

در حکم باقری دیزج آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از عناصر کارآمد موجود و متخصصین شرکت در جهت رفع موانع و مشکلات و تحقق اهداف تولیدی و پروژه های در دست اجرا موفق و موید باشید.

غلام رضا باقری دیزج بیش از این به عنوان معاون عملیات شرکت پالایش نفت تبریز فعالیت می کرد.

کد مطلب 3812829

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