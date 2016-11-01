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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۱۵

فرمانده انتظامی زاهدان خبر داد؛

کشف ۱۵۹ کیلو حشیش در زاهدان/دستگیری دو قاچاقچی حرفه ای

کشف ۱۵۹ کیلو حشیش در زاهدان/دستگیری دو قاچاقچی حرفه ای

زاهدان - فرمانده انتظامی زاهدان گفت: با تلاش مأموران انتظامی این شهرستان دو قاچاقچی حرفه ای با ۱۵۹ کیلو حشیش دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ علی عارف نژاد گفت: مأموران یگان امداد شهرستان زاهدان در پی کسب اخبار و انجام اقدامات تخصصی در خصوص جا به جایی مواد مخدر توسط قاچاقچیان دریافتند که مواد مخدر در منزلی در منطقه چشمه زیارت برای انتقال به نقاط دیگر نگهداری می شود.

وی افزود: یگان های عملیاتی پلیس با پایش های دقیق اطلاعاتی به منطقه اعزام شده و دو دستگاه خودرو قاچاقچیان را در منزل مورد نظر شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان با اشاره به دستگیری دو متهم در این رابطه خاطرنشان کرد: در بازرسی از این خودروها ۱۵۹ کیلو حشیش کشف شد.

کد مطلب 3812840

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