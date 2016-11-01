بیانیه علمای بحرین در محکومیت سیاست های سرکوبگرانه آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، علمای بحرین با صدور بیانیه ای بازداشت علما توسط رژیم آل خلیفه را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، در بیانیه علمای بحرین تاکید شده است: بازداشت شیخ «هانی البناء» به دلیل دفاع از عقاید مذهب اهل بیت و فریضه خمس و دیگر فرائض دینی، تشدید ظلم فرقه گرایانه و تعرض به تمام علمای پایبند به دین و فقه جعفری است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: ما مخالفت خود را با محاکمه مذهب تشیع به هر بهانه ای اعلام می داریم و نسبت به عواقب واقعا خطرناک این اقدام هشدار می دهیم. همچنین درخواست می کنیم که علاوه بر شیخ هانی البناء تمامی علمای بازداشت شده آزاد شوند و حملات علیه طائفه شیعه و علمای آن نیز متوقف شود.

در پایان این بیانیه آمده است: طرح مجدد قانون خانواده با هدف تضعیف مخالفان و فشار بر آنها برای دست برداشتن از خواسته های مشروعشان صورت می گیرد.

گفتنی است، نظامیان رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود علیه مردم بحرین و روحانیون این کشور، شیخ «هانی البناء» را بازداشت کردند.