به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فلاحتی شامگاه سه شنبه در دیدار با خانواده شهید جواد نوروزی در آستانه یوم الله ۱۳آبان، با بیان اینکه شهدا راهی را رفتند که با خط سرخ خون حسین(ع) علامتگذاری شده است، ابراز داشت: خانواده معزز شهیدان و جانبازان باید قدر خود را بدانند زیرا این عزیزان کمتر از خود شهیدان در انقلاب اسلامی گام برنداشته‌اند.

وی افزود: اگر رشادت و ایثارگری شهیدان و رزمندگان نبود امروز کشور ما زیر سلطه استکباران جهان بود و اگر امروز ایران اسلامی امن‌ترین نقطه منطقه و جهان محسوب می شود به برکت خون همین شهدا، امام راحل(ره)، ولایت فقیه و حضور همیشه در صحنه مردم است.

فرمانده سپاه ناحیه میامی گفت: پیروی از ولایت‌فقیه و استکبارستیزی دو سفارش مهم شهیدان بوده که مطالعه وصیای این بزرگواران به خوبی این نکته را نشان می دهد لیکن ما بعد از شهدا باید در این مسیر گام برداریم تا دشمن هیچ‌گاه نتواند به انقلاب اسلامی ما ضربه بزند.

فلاحتی در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر حضور ملت همیشه درصحنه ایران اسلامی در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، ابراز داشت: ملت بزرگ ایران با الگوپذیری از درس‌های بزرگ عاشورا و حوادث ۱۳ آبان بر استمرار و مبارزه بایزید زمان، بار دیگر شعار مرگ بر آمریکا را کوبنده‌تر از گذشته فریاد خواهد زد.

وی افزود: عمل به سیره شهیدان و قدم برداشتن در مسیر آرمان‌های بزرگ آنان وظیفه همه ما است که باید به آن جامه عمل بپوشانیم.