مذاکره جای دیکته نوشتن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی شامگاه سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز گفت:آنچه که باید همواره مد نظر قرار گیرد اصل تهدید زدایی است نه تنش زدایی چرا که اگر کسی ما را تهدید کند ملت در مقابل آن می ایستند.

وی یادآور شد: اگر از رودخانه زلال مردم استفاده نکنیم ابری که از باختر می آید با یک باد بدعهدی ما را ناکام خواهد گذاشت.

جلیلی تصریح کرد: اگر قرار بر صبر باشد باید پای توان و قدرت ملی خرج شود نه بدعهدی افرادی که قبلا خود را نشان داده اند که متاسفانه امروز ما شاهد همین بدعهدی ها هستیم.

وی ادامه داد: در جنگ حق و باطل یک نکته بسیار مهم صبر است اما صبر جمیل که متکی به قدرت خداوند باشد نه وعده های کدخدا.

جلیلی افزود: همواره باید به یاد داشته باشیم که آنچه با فشار و عجله برای ما بخواهند به دنبال آن واقعیت نیست بلکه موضوعاتی است که به طور حتم مشکل آفرین است. بین پذیرش برجام تا اجرای برجام سه ماه زمان بود که طی این مدت برخی اعلام کردند که اگر کاری نکنیم متضرر می شویم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: آنان برای انجام یک کار به ما فشار آوردند و برخی از ما نیز عجله کردیم اما امضای یک نامه و انتقال آن از یک اداره به اداره دیگر از طرف آنها ۹ ماه طول می کشد.

وی در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه ایدئولوژی در مباحث بین المللی چه جایگاهی دارد، گفت: هیچ کشوری در دنیا نیست که بگوید در مباحث بین المللی اندیشه ای ندارد تمامی بحث ما این است که اندیشه نام اسلام می تواند از حقوق و منافع ملی دفاع کند و تجربه این ۳۷ سال نیز همین را نشان داد.

جلیلی ادامه داد: هیچ کس مخالف تعامل نیست اما تعامل باید مشخص باشد که اگر قرار است شرطی ایجاد شود با تعامل باشد نه اینکه دیگران برای ما تصمیم گیری کنند.

جلیلی یادآور شد: گفتگو و مذاکرات نه جای انشا خواندن است و نه جای دیکته نوشتن. اتفاقی که در آلماتی افتاد این بود که ما حاضر به نوشتن دیکته نبودیم.

وی در پاسخ به سئوال دانشجویی دیگر که آیا مرگ بر آمریکا مشکلات اقتصادی و اختلاس ها را برطرف می کند گفت: اتفاقا سئوال من هم همین است که آیا رابطه با آمریکا مشکلات اختلاس و اقتصاد را برطرف می کند؟

جلیلی تصریح کرد: موفقیت های اقتصادی ایران در صنایع دفاعی زمانی به دست آمد که در اوج تحریم ها بودیم و دشمن این مهم را اعلام کرد و نباید فراموش کنیم که همین فشارها باعث پیشرفت شد اما موفقیت اقتصادی باید با سازوکار و روش های درست باشد.

وی در پاسخ به سئوال دانشجوی دیگر در خصوص اتفاقات ۸۸ گفت: قرار نیست گروهی به انتخاب ملت توهین کنند و بقیه ساکت باشند اما در مقابل هم قرار نیست کسی قانون شکنی کند و گروهی دیگر با قانون شکنی مقابل او بایستند؛ موضوع کهریزک دقیقا همین بود که نظام با تمام قوا در مقابل اتفاقات ایستاد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اسلام ناب امنیت و عدالت را برای مردم اولویت می داند.

جلیلی گفت: اگر صحبت از جهاد کبیر می شود نباید فراموش کنیم که اتکا به خدای عادل با ساختن با کدخدای ظالم جور در نمی آید.