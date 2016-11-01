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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۳۶

طبق جدیدترین نظرسنجی ها؛

دونالد ترامپ برای اولین بار از کلینتون پیشی گرفت

دونالد ترامپ برای اولین بار از کلینتون پیشی گرفت

طبق نظرسنجی شبکه «ای بی سی» و روزنامه «واشنگتن پست»، ترامپ با ۴۶ درصد آرا از مجموع افراد شرکت کننده در این نظرسنجی با یک درصد بیشتر از رقیب دموکرات خود پیشی گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نظرسنجی ها از پیشروی ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از کلینتون رقیبش حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، طبق نظرسنجی شبکه ای بی سی و روزنامه واشنگتن پست، «دونالد ترامپ» نامزد حزب جمهوری خواه برای نخستین بار از «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیشی گرفته است.

طبق این نظرسنجی ترامپ با ۴۶ درصد آرا از مجموع افراد شرکت کننده در این نظرسنجی با یک درصد بیشتر از رقیب دموکرات خود پیشی گرفته است.

علت کاهش محبوبیت کلینتون بیانیه روز جمعه پلیس آمریکا در خصوص ایمیل های وی بوده است و میزان طرفداران «هیلاری کلینتون» پس از خبر رسمی منتشر شده از سوی اف بی آی مبنی بر لزوم بازرسی و تحقیق بیشتر در خصوص پرونده ایمیل های محرمانه وی، تا حدود زیادی کاهش یافته است.

کد مطلب 3812867

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