نوسازی بافت های فرسوده باید مطالبه کلیه نمایندگان مجلس باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز حسن پور بیگلری، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی معضل بافت های فرسوده را معضل کل کشور دانست و گفت: وضعیت بافت های فرسوده در سایر شهرهای کشور همچون کرمان، سیرجان، رفسنجان و ... بسیار بحرانی است به طوری که در صورت وقوع کوچکترین زلزله، شاهد خسارات جبران ناپذیری خواهیم بود.

حسن پور بیگلری با اشاره به نقش دستگاه های حاکمیتی در نوسازی، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در صورت لزوم از مسئولان دولتی در خصوص عملکردشان در رابطه با نوسازی بافت های فرسوده در کل کشور سؤال خواهند کرد.

این عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی اقدامات سازمان نوسازی شهر تهران را بسیار ارزشمند، مثبت و الگو برای سایر شهرها ارزیابی کرد و گفت: شهروندان و ساکنان بافت های فرسوده از جمله صاحبان انقلاب هستند که همواره در مناسب های مختلف ملی و مذهبی شامل دهه فجر، روز قدس و غیره در صحنه ها حضور دارند ولی بعضی مواقع فراموش می شوند، لذا امیدوار هستم تلاش ها و اقدامات مسئولان برای همه مردم و به ویژه ما که سوگند یاد کرده ایم به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشیم، خروجی خوبی داشته باشد.

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با بیان این که سازمان نوسازی توانسته است اقدامات ارزنده ای به منظور فرهنگ سازی در موضوع نوسازی بافت های فرسوده انجام دهد، بر ضرورت انجام تبلیغات محیطی از طریق تلویزیون های شهری در محلات هدف تأکید کرد.

وی در این باره افزود: انسان از نسیان گرفته شده و فراموشکار است، لذا ضروری است اقدامات نوسازی از طریق تلویزیون های شهری در محلات فرسوده به نمایش گذاشته شود تا ساکنان بافت های فرسوده از مزایای مثبت نوسازی و تأثیرات آن آگاه شوند.

حسن پور بیگلری با تأکید بر این که نوسازی بافت های فرسوده می بایست موضوع مورد مطالبه مجموعه نمایندگان مجلس باشد نه فراکسیون مدیریت شهری به تنهایی، اظهار داشت: ۳۰ نماینده کلانشهر تهران در مجلس شورای اسلامی در قبال مردم مسئولیت دارند و می بایست پاسخگو باشند، لذا ضروری است از وضعیت بافت های فرسوده در تهران بازدید نمایند و بیشتر درگیر این موضوع شوند.