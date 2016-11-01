سطح رفاه اجتماعی باید در خوزستان ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه شاهدایی سه شنبه شب در حاشیه بازدید از منطقه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در حقیقت جلسه ای در حضور استاندار، مدیرعاملان شرکت های مستقر در منطقه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و مقامات استانی و بازدید از منطقه صنعت پتروشیمی داشتیم.

وی افزود: مسائلی پیرامون فعالیت های اجتماعی در ماهشهر، سربندر، شهرک های حاشیه نشین اطراف، مشکلات صنعت و توقعات از استانداری و فرمانداری، انتظارات فرمانداران و شهرداران از صنعت همه مطرح و تبادل نظر شد.

معاون وزیر نفت گفت: تمام اینها برای این بود که هم در راستای ارتقای رفاه و زندگی مردم منطقه تلاش کنیم و هم صنعتگران، مقامات استانی و شهرداری سطح رفاه اجتماعی را در منطقه افزایش دهیم.