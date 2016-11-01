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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۲:۱۰

معاون وزیر نفت:

سطح رفاه اجتماعی باید در خوزستان ارتقا یابد

سطح رفاه اجتماعی باید در خوزستان ارتقا یابد

اهواز ـ معاون وزیر نفت گفت: به دنبال ارتقای سطح رفاه اجتماعی در استان خوزستان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه شاهدایی سه شنبه شب در حاشیه بازدید از منطقه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در حقیقت جلسه ای در حضور استاندار، مدیرعاملان شرکت های مستقر در منطقه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و مقامات استانی و بازدید از منطقه صنعت پتروشیمی داشتیم.

وی افزود: مسائلی پیرامون فعالیت های اجتماعی در ماهشهر، سربندر، شهرک های حاشیه نشین اطراف، مشکلات صنعت و توقعات از استانداری و فرمانداری، انتظارات فرمانداران و شهرداران از صنعت همه مطرح و تبادل نظر شد.

معاون وزیر نفت گفت: تمام اینها برای این بود که هم در راستای ارتقای رفاه و زندگی مردم منطقه تلاش کنیم و هم صنعتگران، مقامات استانی و شهرداری سطح رفاه اجتماعی را در منطقه افزایش دهیم.

کد مطلب 3812873

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