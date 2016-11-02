به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح چهارشنبه در جلسه نظارت بر فعالیت های فرهنگی و تبیین شاخص های نظارتی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با حضور کارشناسان به میزبانی این اداره کل در شاهرود با بیان اینکه این اداره کل بر حسب شیوه نامه های ارائه شده سازمان مرکز، اقدامات فرهنگی را در استان تبیین و اجرا می کند، گفت: نظارت بر نحوه عملکرد در حوزه فرهنگ نیازمند عزمی جدی و اقداماتی کارشناسی است.

وی افزود: بانوان فرهیخته، اعزام مبلغان، گفتمان های دینی و ... بخش های مختلف شیوه نامه های اجرایی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان است که اگر نظارت بر نحوه عملکرد در این حوزه ها به صورت ارزیابی پیش، حین و بعد از اجرا به خوبی صورت بگیرد می توانیم شاهد بروز و ظهور نتایج خوبی در سطح جامعه باشیم.

اقدامات فرهنگی در جامعه بروز پیدا کند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین گفت: امروز اگر اقدامات فرهنگی در سطح جامعه به خوبی صورت بپذیرد باید شاهد بروز رخدادهای مثبت فرهنگی در راه توسعه استان و جامعه باشیم و اگر این حرکت رو به جلوی فرهنگی در کف جامعه بروز پیدا نکرد باید بدانیم که در نقطه ای، کار را به صورت صحیح انجام نداده ایم و این حساسیت امور فرهنگی در جامعه است که اهمیت نظارت بر نحوه صحیح انجام شیوه نامه های ابلاغی سازمان تبلیغات اسلامی را بیش از پیش نمایان می سازد.

شکری بیان داشت: نظارت بر سه شیوه می تواند صورت گیرد که این امر از کارخانجات صنعتی تا مساجد در مراسم فرهنگی مشترک است و نخستین آنها انجام نظارت پیش از اجرای طرح ها از طریق بررسی ابزارهای اجرایی، توان، داشته ها، استعدادها و توان عملیاتی سطح استان است که چیدمان آنها در کنار هم با یک مدیریت قوی می تواند رخدادهای فرهنگی خوبی را در استان رقم بزند.

وی افزود: دومین شیوه نظارت حین اجرای طرح‌های فرهنگی است که می تواند به تطبیق اجرای صحیح برنامه با مرام نامه ارسالی از سازمان تبلیغات اسلامی مرکز باشد و در آخر نظارت پس از اجرا است که با بررسی نتایج و بازخوردهای اجرایی طرح در بخش های شناسایی نقاط ضعف و قوت همراه می شود که هرسه این موارد نیازمند مدیریت و کارشناسی با درک صحیح از شرایط است.

نخستین اصل نظارت تعیین ناظر صالح است

مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان با بیان اینکه نخستین اصل نظارت بر اجرای برنامه های فرهنگی مانند هر مقوله دیگر، انتخاب افراد صالح و امین است، گفت: امام علی(ع) می فرمایند «کسانی را به عنوان ناظر بگذارید که خود امین و صالح باشند» پس این انتخاب نیروی نظارتی بر نحوه عملکرد برنامه های فرهنگی مهمترین اصل نظارت است.

شکری بیان داشت: اگر در اجرای هر طرح اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... از ناظران نا صالح بهره گرفته شود جامعه به فساد کشیده می شود و اگر کسی که قرار است بر نحوه اجرای قانون نظارت کند، خود ناقض قانون و عرف باشد دیگر سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد، لذا نظارت بر اجرای امور بخصوص در حوزه فرهنگ اهمیتی بالایی دارد.

وی افزود: از تمام کارشناسان می خواهیم تا با برنامه ریزی صحیح در راستای رفع مشکلات و موانع طرح های فرهنگی بکوشند و از کج‌روی های احتمالی جلوگیری کرده و نقاط قوت را برای سال‌های آتی تقویت کنند تا شاهد اجرای خوب مرام‌نامه های فرهنگی در سطح جامعه و در نهایت بازخورد مثبت آنها در بین اقشار مختلف مردم باشیم.

نظارت و ارزیابی‌ها نظام‌مند باشد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین گفت: تشکیل یک شیوه نامه نظارتی واحد بر نحوه اجرای طرح های فرهنگی می تواند در حوزه نظارت، گامی موثر باشد که کارشناسان فرهنگی باید به آن دقت داشته باشند.

شکری با تاکید بر اینکه نظارت و ارزیابی باید نظام مند باشد، بیان کرد: در این شیوه نامه می توان چند فاکتور از جمله سطح برنامه، پوشش خبری برنامه های اجرایی، کارشناسان حاضر در آن، بازخورد جامعه، اطلاع رسانی و ... را در اجرای یک برنامه فرهنگی در بخش های مختلف مانند بانوان فرهیخته، همایش ها، گفتمان ها، هیئت های مذهبی، اعزام مبلغان، امور مساجد، برنامه های فرهنگی و ... در نظر گرفت و بر مبنای آن به نحوه عملکرد هر مسئول فرهنگی نمره داد.

وی افزود: برای این منظور ابتدا باید برای هر فاکتور وزنی در نظر گرفت و برای آن نمره ای کنار گذاشت برای مثال در اجرای یک گفتمان دینی می توان امتیازی را برای حضور کارشناسان مطلع در نظر گرفت و نمره ای را برای پوشش خبری این مراسم و در نهایت با جمع نمرات، شمه ای کلی از نحوه برگزاری آن نشست را به دست آورد تا در پایان سال با ارزیابی این نمرات بتوان درباره اجرای برنامه های فرهنگی سطح استان قضاوت کرد.