۳۳۰۰ زائر از استان سمنان برای اربعین حسینی ثبت نام کردند

سید علی میرقاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سامانه سماح همچنان به صورت شبانه روزی آماده ثبت‌نام زائران اربعین حسینی از سراسر استان سمنان است، ابراز اشت: محدودیتی برای ثبت نام زائران از اقصی نقاط استان وجود ندارد و مردم می توانند تا بیست و چهارم آبان‌ماه با مراجعه به این سامانه اینترنتی فرم درخواست حضور در راهپیمایی عظیم اربعین در کشور عراق را به همراه مدارک خود، تکمیل و ارسال کنند.

وی با بیان اینکه تا کنون سه هزار و ۳۰۰ نفر از استان در این سامانه ثبت نام کرده اند که ۷۵ درصد ایشان را مردان تشکیل می دهند، افزود: با تلاش شبانه روزی ستاد اربعین و همکاران ما در حج و زیارت روادید هم استانی هایی که ثبت نام خود را از طریق سامانه سماح تکمیل کرده بودند تنها در دو الی سه روز صادر شده است و در زمینه دریافت مدارک هم استانی های سمنانی هیچ مشکلی به وجود نیامده است.

هیچ وجهی از زائران برای ثبت نام دریافت نمی شود

سرپرست حج و زیارت استان سمنان در پاسخ به سوالی با موضوع دریافت وجه در هنگام ثبت نام و ارسال مدارک از سوی این نهاد، گفت: هیچگونه وجهی از زائران اربعین حسینی در هیچ نقطه ای از استان سمنان توسط دستگاه های دولتی برای ثبت نام دریافت نشده است و هموطنان باید در این‌باره مراقب برخی افراد سودجو باشند.

میرقاسم پور با اعلام اینکه در استان سمنان تاکنون برای یک هزار زائر روادید صادر شده است، بیان داشت: با پیگیری های انجام شده توسط ستاد اربعین و حج و زیارت سمنان، مرز چزابه برای تردد زائران سمنانی اربعین حسینی در ایام منتهی به آبان‌ماه و اوایل آذرماه۹۵ تعیین شده و ورود و خروج زائران استان سمنان با هدف تسهیل در خدمت رسانی به زائران از این مرز صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه با تعیین مرز چذابه نارضایتی های مردم در سال های قبل، تکرار نخواهد شد، افزود: روند اعزام زائران اربعین حسینی به خوبی برنامه ریزی شده و با همکاری مردم قطعا مشکلی در اعزام تمامی زائران ثبت نام شده برای اعزام به کشور عراق از استان سمنان پیش نخواهد آمد.

اهمیت راهپیمایی اربعین حسینی در برهه کنونی

سرپرست حج و زیارت استان سمنان همچنین از تهیه بروشوری در برگیرنده موارد مرتبط با زائر اربعین و توزیع آن در بین زائران استان خبر داد و گفت: در این بروشورها تمامی مایحتاج، روند اعزام، روال قانونی اعزام، نکات ایمنی، امنیتی و تردد ذکر شده که امیدواریم زائران محترم به این امر دقت نظر داشته باشند.

میرقاسم پور ۱۵ آبان ماه را روز اعزام اولین کاروان زائران استان سمنان ذکر کرد و با بیان اینکه روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه اوج اعزام این کاروان ها خواهد بود، بیان داشت: به زائران همچنین توصیه می کنیم که از حمل بسته های ناشناس، مراودات با افراد ناآشنا، تردد بی مورد، جدا شدن از اجتماع دوستان، حمل اجناس غیر مجاز و ... در ایام اربعین حسینی جدا خودداری کنند.

وی افزود: اربعین حسینی در برهه کنونی که دشمنان اسلام در ذلت کامل به سر می برند، اهمیتی ویژه دارد و امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته بتوانیم این گردهمایی عظیم را با شکوهی ویژه برگزار کنیم.