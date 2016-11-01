۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۲:۵۹

شهردار خرم آباد خبر داد؛

احداث ۴ تقاطع غیر هم‌سطح در شهر خرم‌آباد

خرم آباد - شهردار خرم آباد از احداث چهار تقاطع غیر همسطح در شهر خرم آباد توسط قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند شامگاه سه شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه خوشبختانه امروز یکی از مهم ترین رویدادهای عمرانی شهر خرم آباد صورت گرفت عنوان کرد: در این راستا تفاهم نامه احداث چهار تقاطع غیر همسطح با قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) نهایی شد.

وی با بیان اینکه این فرصتی تاریخی در حوزه مدیریت شهری خرم آباد است عنوان کرد: قرار داد اجرای این تقاطع های غیر همسطح در شهر خرم آباد ۱۶۰ میلیارد تومان است.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه از امروز قرارگاه خاتم الانبیا قول مساعد داده که سرعت کار را در اجرای این پروژه ها بالا ببرد افزود: شهرداری خرم آباد منابع مالی در این زمینه را به روش های مختلف تامین خواهد کرد.

عیدی بیرانوند بر ضرورت اجرای پروژه های کلان در سطح شهر خرم آباد تاکید کرد و گفت: باید با جسارت و قدرت زمینه برای اجرای اینگونه قراردادها و پروژه ها فراهم شود.

کد مطلب 3812893

