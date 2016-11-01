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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۳:۳۳

تفاهم‌نامه امضا شد؛

ایران و روسیه در حوزه حمل و نقل همکاری می‌کنند

ایران و روسیه در حوزه حمل و نقل همکاری می‌کنند

یادداشت تفاهم همکاری‌های حمل و نقلی در پایان هشتمین اجلاس همکاری‌های حمل و نقلی ایران و روسیه بین معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ایران و معاون وزیر حمل و نقل روسیه امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در پایان هشتمین اجلاس همکاری‌های حمل و نقلی ایران و روسیه، یادداشت تفاهم بین مهرداد تقی‌زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ایران و الکسی سامبویویچ تسیدنوف معاون وزیر حمل و نقل روسیه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی امضا شد.  

گفتنی است، این اجلاس در طول سه روز و در قالب چهارکارگروه حمل و نقلی و یک کارگروه تنظیم و تدوین اسناد با هدف بررسی و پیگیری موانع پیش‌روی توسعه روابط حمل و نقلی میان دو کشور برگزار شد.

مهرداد تقی‌زاده در مراسم امضا یادداشت تفاهم همکاریهای حمل و نقلی ایران و روسیه اظهار داشت: در چهار مُد حمل و نقل ریلی، دریایی، ریلی و هوایی و بعضی موضوعات فرا مدُی توافقاتی میان طرفین حاصل شد.

وی افزود: بعد از امضا یادداشت تفاهم شاهد برقراری یک سیستم حمل و نقل خوب میان مدهای مختلف حمل و نقل ایران و روسیه خواهیم بود.

تقی‌زاده همچنین خواستار تشکیل جلسات بعدی با مسائلی همچون استفاده از توان و تجربیات دو کشور در زمینه‌های کلان و فرابخشی حمل و نقل همچون سیاست‌های کلان درون و برون شهری، یکپارچه سازی حمل و نقل و اقتصاد حمل و نقل شد.

کد مطلب 3812902

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