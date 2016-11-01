فراکسیون المستقبل لبنان «سعد حریری» را نامزد نخست وزیری معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فراکسیون پارلمانی «المستقبل» لبنان «سعد حریری» رئیس این جریان را به عنوان نامزد تصدی پست نخست وزیری معرفی و بر حمایت از وی تاکید کرد.

فراکسیون المستقبل روز سه شنبه با صدور بیانیه ای پس از نشست خود اعلام کرد: ما سعد حریری، رئیس جریان المستقبل را به عنوان نامزد خود جهت تصدی پست نخست‌ وزیری معرفی کردیم و در این مأموریت در کنار وی خواهیم بود.

جریان المستقبل از سوی عربستان سعودی و غرب حمایت می‌شود و ریاض مهم‌ترین حامی حریری به شمار می‌ رود. حریری ۴۶ ساله پسر «رفیق حریری» است که پیش از این بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ نیز سمت نخست وزیری لبنان را برعهده داشت.

فراکسیون «تغییر و اصلاح» پارلمان لبنان نیز اعلام کرد که از انتخاب سعد حریری به عنوان نخست وزیر لبنان حمایت می‌کند.

گفتنی است که «میشل عون» نامزد مورد حمایت حزب الله لبنان روز دوشنبه توسط نمایندگان پارلمان، پس از دو سال و نیم خلاء ریاست جمهوری در لبنان به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور منصوب شد.

انتخاب میشل عون به عنوان رئیس‌جمهور لبنان از سوی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی منطقه و جهان با استقبال همراه بوده‌ است.