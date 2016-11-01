دیدار رئیس قوه قضائیه با آیت الله سیستانی و اساتید حوزه علمیه نجف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام تایمز، آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه در چهارمین روز سفر خود به عراق روز سه شنبه با آیت الله سید علی سیستانی در نجف اشرف دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله آملی لاریجانی که روز شنبه وارد بغداد شده بود در ادامه سفر خود به عراق شامگاه دوشنبه وارد شهر نجف اشرف گردید.

رئیس قوه قضائیه در ابتدای سفر به نجف اشرف، پس از تشرف به مرقد مطهر امام علی (ع) به دیدار آیت الله سیستانی رفت.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با شماری از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف دیدار و با آنها در خصوص مسائل مربوط به همکاری بین حوزه علمیه ایران و نجف به بحث و گفتگو پرداخت.

گفتنی است که رئیس قوه قضائیه روز شنبه به همراه هیات همراه خود وارد بغداد پایتخت عراق شده و با مقامات ارشد این کشور از جمله حیدر العبادی نخست وزیر و سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق دیدار و گفتگو کرد.