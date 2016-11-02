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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۸:۲۵

دو فقره تصادف در آمل چهار کشته برجای گذاشت

دو فقره تصادف در آمل چهار کشته برجای گذاشت

آمل- در پی وقوع حادثه تصادف خودرو در ۲ محور مختلف آمل چهار نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دو فقره تصادف سه شنبه شب در دو منطقه شهرستان آمل چهار کشته و چهار زخمی برجای گذاشت.

در حادثه اول که ساعت ۲۱ و ۳۸ دقیقه  شب سه شنبه، در منطقه گزنک جاده هراز آمل رخ داد بر اثر واژگونی خودروی سمند که حامل ۵ نفر مرد بود ۳ نفر در دم فوت کردند و دو نفر که حدود ۲۰ و ۳۰ ساله بودند دچار آسیبهای بسیار شدید شدند و توسط دو دستگاه آمبولانس پایگاه های گزنک و بایجان به بیمارستان ۱۷ شهریور منتقل شدند.

زکریا اشکپور، سخنگوی اورژانس ۱۱۵ مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: نخستین حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سمند بود که ساعت ۱۲ و ۸۰ دقیقه امشب سه شنبه در منطقه ' گزنک ' جاده هراز رخ داد و طی آن سه نفر در دم جان باختند.

وی افزود : ۲ تن از سرنشینان این خودرو هم به بیمارستان ۱۷ شهریور انتقال یافتند و وضعیت جسمی شان وخیم و بدحال هستند.

وی اظهار داشت: همچنین در حادثه تصادف دیگر در همین شب در محور چمستان به آمل بر اثر برخورد یکدستگاه خودروی پژو یک نفر کشته و ۲ نفر سرنشین دیگر نیز بشدت زخمی شدند.

سخنگوی اورژانس ۱۱۵ مازندران در ادامه افزود: حادثه دوم ساعت ۲۳ در جاده چمستان - آمل بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با پراید رخ داد که در آن راننده پراید در دم جان باخت.

اشکپور خاطرنشان کرد: ۲ نفر از سرنشینان پژو پارس از جمله راننده این خودرو نیز به دلیل شدت آسیب های وارده برای مداوا به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل انتقال یافته اند.

کد مطلب 3812925

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