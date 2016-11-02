سید شهاب الدین چاووشی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش سازنده و موثر نقد و نقادی در رفع نواقص و تسریع روند پیشر فت و شکوفایی اظهار داشت:بدون تردید وجود نقص و نارسایی در هر مجموعه ای دور از ذهن نخواهد بود و آنچنان که نقاط مثبت و سازنده وجود دارد، احتمال وجود و بروز کاستی ها و کمبودها نیز غیر ممکن نیست.

معاون سیاسی استانداری تهران عنوان کرد:توأم شدن نقادی با فحاشی و هتاکی، امر شایسته ای نیست و کسانی که در قالب نقد و انتقاد، توهین و فحاشی می کنند، بدون تردید از آموزه ها و آداب دینی دور هستند.

وی با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در دین مبین اسلام افزود:امر به معروف یکی از مولفه های حائز اهمیت در دین اسلام محسوب می شود اما تحقق این امر مستلزم رعایت اصول و قواعد خاصی است که مهمترین آن به نیت فرد معطوف می شود.

چاووشی، خیرخواهی را لازمه انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانست و عنوان کرد:خیرخواهی لازمه امر به معروف است که با هدف اصلاح امور انجام می شود، اما گاهی شاهدیم برخی نقدها با فحاشی و توهین همراه است که این موضوع پذیرفته شدنی نیست.

معاون سیاسی استانداری تهران با اشاره به ضرورت گسترش گفت و گوی سازنده در جامعه یادآور شد:گفت و گوی سازنده یکی از ضروریات جامعه است و باید همگی ما به مرحله ای از کمال و بلوغ دست یابیم که اصول و قواعد گفت و گو و نقد سازنده را به عنوان یک اصل شاخص و حائز اهمیت بپذیریم.