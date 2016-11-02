واشنگتن: با دولت سوریه درباره عملیات «الرقه» همکاری نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه از عدم همکاری با مقامات سوریه در خصوص آزادسازی «الرقه» خبر داد.

«جان کربی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور و متحدانش با دولت قانونی سوریه درباره عملیات آزادسازی الرقه از سیطره داعش همکاری نخواهند کرد.

کربی در گفتگو با خبرنگاران گفت: اجازه دهید به صراحت بگویم، چرا که نباید هیچ شک و تردیدی وجود داشته باشد. هیچ نیت یا برنامه ای برای همکاری با بشار اسد رئیس جمهور سوریه درباره مبارزه با داعش وجود ندارد. پیش از این نیز همینطور بوده و در آینده نیز همینطور خواهد بود.

«اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا چهارشنبه گذشته گفته بود که ائتلاف تحت هدایت واشنگتن که ادعا می کند با داعش مبارزه می کند قصد دارد طی هفته های آینده عملیات آزادسازی الرقه را آغاز نماید.

این در حالی است که «ولید المعلم» وزیر امور خارجه سوریه طی سفر به مسکو نسبت به امکان آزادسازی الرقه توسط ائتلاف به اصطلاح ضد داعش آمریکا در این مدت زمان ابراز تردید نمود.