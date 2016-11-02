به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی شامگاه سه شنبه در همایش ائمه جماعات شهرستان ورامین در مسجد صاحب الزمان(ع) این شهرستان اظهار داشت: امروز دشمن به وسیله ابزارهای مختلف به جنگ اعتقادات و باورهای ملت ایران آمده است.

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، رسالت روحانیت در عصر حاضر را خطیر دانست و افزود: روحانیون وظیفه سنگین و مهمی را بر عهده داشته و باید در زمینه آگاهسازی و روشنگری مردم تلاش کنند.

وی ادامه داد: امروز همه ما نسبت به عملکرد و وظیفه خود مسئولیت داریم و باید با تمام توان و ظرفیت برای انجام آن تلاش کنیم.

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران نیز در این همایش با اشاره به در پیش بودن مراسم یوم الله ۱۳ آبان اظهار داشت: ۱۳ آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شناخته می شود.

رییس ستاد گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان استان تهران افزود: حضور پرشور و دشمن شکن در مراسم ۱۳ آبان و فریاد شعار مرگ بر آمریکا، پیام های روشنی را به دشمنان خواهد داد و پایه های نظام اسلامی را مستحکم تر از گذشته خواهد کرد.

وی با اشاره به این نکته که امروز دشمن پروژه نفوذ را کلید زده است، ادامه داد: امروز دشمن با بهره گیری از ابزارهای مختلف به دنبال نفوذ در کشور است و باید در این زمینه هوشیار بود و ائمه جماعات و روحانیون رسالت خطیری را بر عهده دارند.

محمودی بیان داشت: باید ائمه جماعات و روحانیون زمینه را برای حضور پرشور و دشمن شکن مردم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان فراهم کنند.