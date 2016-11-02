بهترین آسمانخراش دنیا معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیو اطلس، آسمانخراش Gensler که عنوان دومین آسمانخراش مرتفع دنیا را در اختیار دارد با دریافت جایزه Emporis به عنوان بهترین آسمانخراش دنیا شناخته می شود.

این سازه مرتفع چند منظوره ۶۳۲ متر ارتفاع داشته و از پایه تا نوک برج چرخه ۱۲۰ درجه ای دارد. این ابتکارعمل برای به حداقل رساندن اثر وزش باد صورت گرفته است.

به باور کارشناسان صنعت ساختمان، این آسمانخراش ۲.۴ میلیارد دلاری از حیث ساختار و طراحی در دنیا منحصربفرد است.

در این سازه غول پیکر ۱۰۶ آسانسور ساخت شرکت میتسوبیشی به کار گرفته شده که افراد را با سرعت ۲۰ متر بر ثانیه جابجا می کنند.

پوسته این آسمانخراش از نوع شیشه ای و دولایه بوده و جالب اینکه توربینهای بادی مخصوصی در این سازه به کار گرفته شده که برق مورد نیاز برای روشنایی نمای آن را تأمین می کند.

همچنین از آب باران هم استفاده بهینه می شود به طوریکه با استفاده از یک سیستم پیشرفته جمع آوری شده و برای سیستمهای گرمایشی و تهویه مطبوع هوا به کار گرفته می شود.

همچنین آسمانخراش Evolution که در مسکو ساخته شده به عنوان دومین سازه مرتفع برتر دنیا شناخته شد.

این سازه هم از نوع چرخشی است که در ارتفاعات شاهد چرخش با زاویه بیشتری هستیم. این آسمانخراش ۲۴۶ متر ارتفاع دارد.