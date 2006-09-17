يك نهاد نظارتي مستقل بايد براي بررسي عملكرد سيستم بانكي تشكيل شود

محمود خاوري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، اصلاح مقررات استخدامي بانك ها، افزايش سرمايه مداوم بانك ها متناسب با افزايش نقدينگي كشور، تفكيك اداره بانك ها از يك سازمان دولتي به يك موسسه تجاري كه بتواند به عنوان يك موسسه خدمت رسان ، خدمت گذاري لازم را داشته باشد ودر يك ميدان رقابتي فعاليت كند را ازجمله تغييراتي دانست كه مقررات و قوانين بانكي به آن نيازمند است.

مديرعامل سابق بانك سپه با تاكيد برجلوگيري از تعدد و پراكندگي مراكز نظارتي بر بانك ها گفت : اخذ هرگونه اطلاعات لازم از بانك ها بايد از طريق اين مراجع تخصصي كه به منظور نظارت برعملكرد بانك ها در بخش هاي مختلف نظير جذب منابع ، مصارف و ارائه خدمات ايجاد مي شود صورت گيرد.

وي با بيان اينكه قبول ريسك توسط بانك ها و ايجاد يك مرجع تخصصي براي نظارت برعمليات بانك ها ضروري است بيان كرد: اين دستگاه نظارتي مستقل متخصص بايد با سخت گيري هاي لازم و نظارت به موقع از خطرات كه سيستم بانكي را با خطر مواجه مي كند جلوگيري كند به علاوه اين مرجع اقدامات كارشناسي در ارتباط با جرائم عمومي را براي قوه قضائيه انجام دهد.

خاوري برحذف برخي نهاد هاي زائد موجود در اركان بانك ها نظير شوراي عالي بانك ها كه نقش مسئوليت در اجرا را به نوعي كم رنگ و تضعيف مي كنند تاكيد كرد.

وي ايجاد يك انجمن تخصصي براي هماهنگي بين خود بانك ها به صورت صنفي را از ضروريات سيستم بانكي دانست و تصريح كرد: تمام موارد مذكور منجر به رقابتي شدن ميدان عملكرد و افزايش بهره وري بانك ها مي شود.

مدير عامل سابق بانك سپه با اشاره به اينكه در حال حاضر بانك ها خود را در سرنوشت بانك ها سهيم نمي دانند، گفت : كاركنان بانك ها خود را جزو كاركنان دولت مي دانند كه عملكردشان به هر نحو كه باشد در نهايت از حمايت هاي قانوني برخوردار هستند به عبارت ديگر از اين حمايت هاي قانوني سوء استفاده كرده و خدمات درستي را ارائه نمي كنند.

وي افزود: چنانچه اختيارات لازم در رابطه با مقررات استخدامي ، استخدام افراد متخصص و طرد افراد ناكارآمد در سيستم بانكي وجود داشته باشد كارآئي بانك ها افزايش خواهد يافت . خاوري تناسب بخشي بين منابع سپرده گذاري و سرمايه بانك ها و برخورد با تخلفات بانك ها را نيز از ديگر عوامل افزايش كارآمدي سيستم بانكي عنوان كرد.

وي گفت : متاسفانه در حال حاضر قوانين و مقررات استخدامي كشور به نحوي است كه حتي در بانك هاي خصوصي نيز اين قوانين مانع از اين است كه مديران بتوانند از تمام امكانات و ظرفيت هاي موجود نيروي انساني استفاده و بهره برداري هاي لازم را ببرند.